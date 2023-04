Egzamin ósmoklasisty 2023 to egzamin o zasięgu ogólnokrajowym, do którego wkrótce przystąpią uczniowie ostatnich klas podstawowych. Dla egzaminu ósmoklasisty nie został określony minimalny próg zdawalności, co oznacza, że nie można go nie zdać. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są jednak ważne, bo zależy od nich przebieg rekrutacji do liceum, technikum lub szkoły zawodowej.

Co się dzieje, kiedy uczeń nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty w podstawowym terminie?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i stanowi warunek ukończenia szkoły, więc trzeba do niego przystąpić. Uczniowie dobrze wiedzą, że w tym jednym dniu nie można spóźnić się do szkoły, więc na pewno nikt nie opuści testów specjalnie. Może jednak zdarzyć się, że uczeń z powodu choroby lub innych przyczyn losowych nie będzie mógł podejść do egzaminu. Co zrobić w tej sytuacji?

Osoby, które zachorują w okresie egzaminów ósmoklasisty i wiedzą, że nie będą w stanie na niego dotrzeć, powinny udać się do lekarza i przesłać szkole odpowiednie dokumenty. Dzięki nim można zostać zwolnionym z egzaminu i napisać go w terminie dodatkowym. W tym celu uczeń powinien napisać podanie do dyrekcji z uzasadnieniem nieobecności.

Co zrobić, jeśli uczeń spóźnił się na egzamin ósmoklasisty? Niestety, na salę egzaminacyjną nie można wchodzić, gdy egzamin ósmoklasisty już się rozpocznie. Nie warto się jednak zrażać i należy przyjść na kolejne testy. Po spóźnieniu warto napisać uzasadnienie nieobecności w formie podania do dyrektora, który może wyrazić zgodę na podejście do egzaminu dodatkowego.

Co to jest dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty?

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty są dla wszystkich tych uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym ze względów zdrowotnych lub innych przypadków losowych.

Do terminu dodatkowego mogą również przystąpić uczniowie, którym unieważniono egzamin z jednego lub kilku przedmiotów. Oznacza to, że w tych dniach można podejść ponownie do wszystkich trzech egzaminów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu

Jakie są dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku?

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku wypadają w czerwcu. Oto dokładne daty:

12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00 - egzamin z języka polskiego w terminie dodatkowym,

- egzamin z języka polskiego w terminie dodatkowym, 13 czerwca 2023 r. (wtorek) godz. 9.00 - egzamin z matematyki w terminie dodatkowym,

- egzamin z matematyki w terminie dodatkowym, 14 czerwca 2023 r. (środa) godz. 9.00 - egzamin z języka angielskiego lub innego języka obcego nowożytnego w terminie dodatkowym.

Kiedy uczeń może być zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu lub kilku przedmiotów?

Egzamin ósmoklasisty 2023 jest obowiązkowy, jednak nie dla wszystkich. Okazuje się, że istnieje niewielka grupa uczniów, która nie musi podchodzić do testów. Kwestię tę reguluje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Wyróżnia ona kilka główne możliwości, które uprawniają do nieprzystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

Pierwszą z nich stanowią przypadki losowe o specjalnym charakterze. Chodzi o różnego rodzaju wypadki oraz nieoczekiwane wydarzenia, o których wspomnieliśmy wyżej. Inny spośród przepisów stanowi, że do testu uczniowie mogą nie podejść z uzasadnionych powodów zdrowotnych. Decyzję w tej kwestii wydaje lekarz.

Przyczynę uniemożliwiającą zdawanie egzaminu ósmoklasisty stanowią również tzw. sprzężone niepełnosprawności. Oznacza to, że zwolnione są z niego osoby słabosłyszące, niesłyszące, słabowidzące, niewidzące, cierpiące na autyzm (albo na zespół Aspergera, u których stwierdzono konieczność zastosowania edukacji specjalnej), niepełnosprawność o charakterze intelektualnym na poziomie lekkim albo niepełnosprawność ruchową.

Z egzaminu ósmoklasisty zwolnieni są także laureaci albo finaliści olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkich. W tej sytuacji na dyplomie obok danego przedmiotu umieszcza się informację o tym, że uczeń został zwolniony z przystępowania do niego oraz wynik wynoszący 100 proc.

