Wezwany na piątek prezes NIK Marian Banaś zawnioskował do komisji ds. Pegasusa o prawo do swobodnej wypowiedzi. Jak zaznaczył na początku, w dniu 15 kwietnia 2024 r. złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w przedmiotowej sprawie.

Jak dodał, jako prezes NIK już we wrześniu 2021 r. złożył wniosek do TK, w którym wskazał, że przekazanie środków z Funduszu Sprawiedliwości do CBA może być niezgodne z konstytucją. Sprawa do dziś nie została rozpatrzona. Zgodnie z wyliczeniami NIK, na zakup systemu Pegasus wydano łącznie 33,4 mln zł.