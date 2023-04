"Starą maturę" czyli tę w formule 2015 napiszą głównie absolwenci techników, których reforma edukacji - przywracająca ośmioletnie podstawówki i czteroletnie licea i pięcioletnie technika - nie objęła. "Nowa matura" w formule 2023 skierowana jest do osób, które skończyły czteroletnie licea. Jedni i drudzy otrzymają dwa zupełnie różne arkusze maturalne. Na co powinni zwrócić uwagę? Matura 2023 Matura 2023 z angielskiego. Zapewnij sobie dodatkowe punkty na podstawie. Anglistki radzą

Matura stara i nowa w dwóch kolorach - pomarańczowym i fioletowym

- Każda formuła ma swój kolor - tłumaczył w rozmowie z Interią dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik , która przygotowuje arkusze maturalne.

Reklama

- Arkusze w formule 2023 mają wszystkie elementy graficzne w kolorze fioletowym, z kolei arkusze w formule 2015 w kolorze pomarańczowym. Przedmiot i formuła egzaminu są powtórzone trzykrotnie i zapisane wielkimi literami na pierwszej i ostatniej stronie arkusza. Obie formuły mają inne oznaczenia symbolowe - to dość istotna informacja także dla dyrektorów. Formuła 2023 rozpoczyna się od litery M, a formuła 2015 od litery E. Na pierwszej stronie arkusza znajduje się krótka instrukcja dla zdającego, który ma sprawdzić, czy otrzymał arkusz w odpowiedniej formule, z odpowiedniego przedmiotu i na odpowiednim poziomie - wyjaśnił dyrektor CKE.

Arkusze CKE na maturze 2023. Literka M do M, a literka E do E

Dodatkowo - poza arkuszem CKE - każdy zdający otrzyma naklejkę, którą będzie musiał umieścić na pierwszej stronie arkusza. Zanim rozerwie banderolę i otworzy arkusz, musi sprawdzić, czy ta literka, którą ma na naklejce, zgadza się z symbolem na arkuszu. Jeśli się nie zgadza, maturzysta nie powinien otwierać arkusza, lecz zgłosić pomyłkę komisji egzaminacyjnej obecnej na sali.

- Jeśli maturzysta zdaje formułę 2023, to zarówno na naklejce jak i arkuszu powinna być literka M. Jak mu się M nie zgadza z E albo odwrotnie, to znaczy, że dostał zły arkusz. Wówczas to zgłasza i dostaje właściwy - precyzuje szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Arkusze CKE i proponowane odpowiedzi codziennie w Interii

Maturzyści! Informujemy, że po zakończonych egzaminach maturalnych na stronach Interii będziemy publikowali arkusze CKE wraz z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych ekspertów. Każdego dnia po maturze z danego przedmiotu będziecie mogli u nas sprawdzać, jakie są poprawne odpowiedzi. Bądźcie z nami!

Czytaj też: Jak będą liczone punkty na maturze? Sprawdź!

Matura 2023. Co grozi za wejście na egzamin z telefonem?

CKE walczy z przeciekami na maturze. Wysyła specjalne nadajniki

Najnowsze informacje dotyczące matury 2023 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym - kliknij !

Zdjęcie Od 4 maja w Interii znajdziecie arkusze CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami / INTERIA.PL