Władysław Kosiniak-Kamysz: PiS przedstawił program 5-10-15

Oprac.: Dawid Skrzypiński Polska

- Nie widzę podstaw do zaufania rządzącym, z uwagi na to, że nie powiedzieli, w jaki sposób chcą ulżyć w tej trudnej sytuacji - powiedział w niedzielę w Łodzi prezes PSL Władysław Kosinak-Kamysz. Szef ludowców, w odniesieniu do sobotniej konwencji PiS, stwierdził, że "PiS przedstawił program 5-10-15 - chleb po 5 zł, benzyna po 10 zł, olej po 15 zł". Według niego to "realna abdykacja z rozwiązywania problemów".

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego / Tomasz Jastrzębowski / Reporter