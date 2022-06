Jarosław Kaczyński przemawiał w sobotę na konwencji PiS, którą zorganizowano podstołecznych Markach. Wyliczał m.in., o ile więcej środków rząd przeznacza na poszczególne sektory funkcjonowania państwa, a także przedstawiał plany programowe partii.

Podsumowując, prezes PiS stwierdził, że "Polacy powinni uczynić wszystko - jako obywatele i wyborcy - by ten rząd mógł kontynuować swoją misję". - Ale to zależy także od nas - uściślił, zwracając się do obecnych na sali działaczy, posłów i członków Rady Ministrów, w tym premiera Mateusza Morawieckiego.

Reklama

Kaczyński zachęcił Morawieckiego, by przebiegł maraton

Kaczyński ogłosił też "wielką mobilizację" jego ugrupowania, jak i całej Zjednoczonej Prawicy. - To nie jest hasło, to objazd kraju, stara wypróbowana metoda - podkreślił.

Jak dodał, niektórzy przedstawiciele PiS ruszą w trasę w niedzielę. - W tym pan premier, zgłosił się. Dziękuję ci, Mateuszu - powiedział, a chwilę później poprawił się: - (Morawiecki - red.) mówi, że nawet dzisiaj. Ma teraz takie siły, że tylko trzeba, aby przebiegł maraton.

Szef PiS dodał, że premier - startując w takim biegu - powinien pokonać dystans szybciej niż w 5 godzin i 44 minuty, "bo to szybszy chód". Kaczyński nawiązał tym samym do wyniku Donalda Tuska. Prezes PiS zasugerował, iż dobrym wynikiem byłyby cztery i pół godziny, ponieważ Morawiecki "nie jest sportowcem".

Na słowa premiera zareagował szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka - jeden z maratończyków wśród polityków.

"Na miejscu J. Kaczyńskiego dwa razy bym się zastanowił, zanim wysłałbym Morawieckiego do maratońskiej rywalizacji. Zwłaszcza okręgu wyborczym premiera. Choć niezmiennie zapraszam na biegową wycieczkę po Śląsku. Dla zachęty podsyłam zdjęcie z pięknego Nikiszowca" - czytamy w jego wpisie na Twitterze.

Prezes PiS zapowiada, że ruszy w Polskę. "Przedstawię fakty"

Lider partii rządzącej w nadchodzącym tygodniu również zamierza dołączyć do "objazdu kraju", aby "przedstawić opowieść", którą podzielił się na sobotniej konwencji, jak i "wiele innych faktów".

- Jeśli nasze bezpośrednie dotarcie do społeczeństwa z prawdą zostanie przeprowadzone, to nie ma żadnej innej możliwości: żaden rząd nie uczynił tyle dla Polski, co my - ocenił Jarosław Kaczyński.

Morawiecki zapowiedział przed konwencją, że w sobotę po południu zjawi się w Olkuszu (woj. małopolskie). "Porozmawiajmy o Polsce! Serdecznie zapraszam na spotkanie 4 czerwca o godzinie 16:00 w Centrum Kultury (Dworek Machnickich) przy ulicy Szpitalnej 32" - informował.