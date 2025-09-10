"To ukraińskie drony". Rosyjski dyplomata odebrał notę protestacyjną

W skrócie Rosja zaprzecza oskarżeniom o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, twierdząc, że nie przedstawiono jednoznacznych dowodów na ich rosyjskie pochodzenie.

Polskie MSZ wezwało rosyjskiego chargée d'affaires w odpowiedzi na incydent z dronami, a dyplomata wskazał Ukrainę jako możliwe źródło obiektów.

Zachodni przywódcy, w tym Macron, Meloni i von der Leyen, wyrazili solidarność z Polską, potępiając rosyjskie działania i żądając zakończenia eskalacji.

Andriej Ordasz został w środę wezwany do siedziby polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co miało związek z nocnym wtargnięciem w naszą przestrzeń powietrzną wielu rosyjskich dronów. Dyplomata odrzucił jednak wszelkie oskarżenia i oświadczył, że na ten moment "wiadomo jedno".

- Te drony nadleciały z kierunku Ukrainy - wskazał.

Rosyjskie drony w Polsce. MSZ wzywa dyplomatę

- Nie przedstawiono żadnych dowodów, że to były drony pochodzenia rosyjskiego. W ogóle nie oczekujemy na to, że takie dowody dostaniemy. Jak coś się zdarza w Polsce, sytuacja jest nadzwyczajna, to wskazuje się Rosję - oświadczył po otrzymaniu noty protestacyjnej rosyjski chargé d'affaires w Polsce.

Ordasz poinformował, że odbył spotkanie z dyrektorem Departamentu Wschodniego MSZ. - Powtórzę się, że nie ma żadnych dowodów, że to były drony rosyjskie. Chciałbym zwrócić uwagę, że tylko w jednym przypadku potwierdzono pochodzenie obiektu wojskowego, który wleciał na terytorium RP. To było w listopadzie 2022 r. i to był pocisk ukraiński - dodał.

Wcześniej Ordasza cytowała także rosyjska propagandowa agencja Ria Novosti, na którą powoływał się Reuters.

- Rosja absolutnie nie jest zainteresowana jakąkolwiek eskalacją konfliktu z Polską, ale niestety nie możemy liczyć na to, że polskie władze wysłuchają nas w ich antyrosyjskim szale - miał stwierdzić dyplomata.

Rosyjskie drony nad Polską. Zachód deklaruje solidarność

"Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną podczas ataku przeprowadzonego przez Rosję na Ukrainę jest po prostu nie do przyjęcia. Potępiam to w najostrzejszych słowach. Wzywam Rosję do zakończenia tej niebezpiecznej eskalacji" - napisał Macron na portalu X.

Z kolei Starmer wydał oświadczenie, w którym ocenił, że "był to wyjątkowo lekkomyślny krok ze strony Rosji, który jedynie przypomina nam o rażącym lekceważeniu pokoju przez przywódcę Rosji Władimira Putina i nieustannych bombardowaniach, którym każdego dnia poddawani są niewinni Ukraińcy".

- Europa jest po stronie Polski. Wyrażamy naszą pełną solidarność - oznajmiła von der Leyen podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim.

Natomiast Giorgia Meloni wyraziła "pełną solidarność z Polską z powodu poważnego i niedopuszczalnego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego przez Rosję".

