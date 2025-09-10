NATO w środę podało wstępne dane, które "wskazują, że incydent w Polsce był celowym wtargnięciem rosyjskich dronów".

Dodano również, iż nie traktuje się "wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski jako ataku".

Całą sytuację skomentował podczas konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który przekazał, że "Rada Północnoatlantycka spotkała się w środę rano i na prośbę Polski podjęła konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego".

Sojusznicy oczekują i wyrażają solidarność z Polską - powiedział Rutte.

- To co staje się jasne, to że takie naruszenie (przestrzeni powietrznej - red.) to nie jest odizolowany przypadek - dodał.

- Będziemy kontynuować i aktywnie zarządzać naszą postawą obronną na całej flance wschodniej. Jesteśmy gotowi bronić każdego centymetra NATO - zapewnił Mark Rutte.

Zaznaczył, że to jedynie podkreśli wagę NATO i że należy inwestować więcej w obronność, zwiększyć produkcję sprzętu.

- Rosja cały czas prowadzi niebezpieczną agresje wobec Ukrainy. Sojusznicy są zdeterminowani by zwiększyć wsparcie w obliczu takiej eskalacji konfliktu - tłumaczy Rutte.

Odpowiadając na pytanie o cel tego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sekretarz generalny NATO powiedział, że "trwa analiza, czy był to intencjonalny ruch ze strony Rosji".

"W operacji w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną wzięły udział polskie F-16, holenderskie F-35, włoskie samoloty AWACS" - informuje agencja. Dodano, że pierwszy raz, kiedy samoloty NATO walczyły z potencjalnym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej Sojuszu.

