W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony latały nad Polską. Jak powiedział premier Donald Tusk, odnotowano 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Zestrzelono przynajmniej trzy obiekty. Do incydentów doszło w różnych rejonach Polski, m.in. w woj. lubelskim, woj. łódzkim czy woj. warmińsko-mazurskim. "To sytuacja bezprecedensowa" - powtarzają politycy i wojskowi.

- To, co się wydarzyło, nie powinno być zaskoczeniem. I na szczęście nie było - mówi Interii doświadczony wojskowy płk rezerwy Piotr Lewandowski. - Drony były śledzone, prawidłowo oceniono zagrożenie, że drony wlecą na terytorium Polski. Część dronów prawdopodobnie zawróciła na Ukrainę, a część wleciała do naszego kraju. Prawidłowo oceniono tory podejścia, a samoloty znalazły się na pozycjach i zestrzeliły obiekty. Zafunkcjonowało to, co NATO ćwiczy. Pierwszy raz NATO miało okazję sprawdzić to bojowo na flance wschodniej. Doszło do poderwania naszych maszyn, amerykańskich i holenderskich, włącznie z powietrzną cysterną. Wszystko zafunkcjonowało dobrze - chwali reakcję polskich służb wojskowy.

- Całkiem dobra była tez polityka informacyjna. Warto zauważyć, że mocno to poprawiliśmy. RCB co prawda informowało o wszystkim w zasadzie po fakcie, ale z drugiej strony zapewne nie chciano wzbudzać paniki. Tu należałoby się zastanowić jak to prezentować - dodaje rozmówca Interii.

Drony nad Polską. Dlaczego Rosjanie prowokują?

Tymczasem w Polsce mnożą się pytania, dlaczego akurat teraz Rosjanie dopuścili się takiej prowokacji. Czy był to przypadek, czy zaplanowana akcja? A może jest to odpowiedź na dobre relacje i spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem? A być może to rosyjsko-białoruska reakcja na decyzję rządu dotyczącą zamknięcia granicy z Białorusią?

- Z pewnością Rosjanie, a to lekceważąca bezczelność, zaplanowali tor lotu dronów nad Polską. Wyraźnie ich rozzuchwalił brak reakcji w poprzednich przypadkach. Po co to zrobili? W mojej ocenie po to, by nakręcać polaryzację społeczeństwa i polityczną walkę - mówi nam płk Lewandowski, uczestnik misji w Libanie, Iraku i Afganistanie.

- Rosjanom nie poszło. Zakładali, że drony zawrócą i że znowu ich nie zestrzelimy. Rosjanie nie zakładali takiej mocnej reakcji NATO i Polski, że zdecydujemy się zestrzelić drony. Myśleli, że drony bezkarnie sobie wlecą, a w Polsce dalej będzie się gotowało politycznie, co przy okazji pokaże niewydolność NATO na flance wschodniej - podkreśla nasz rozmówca.

Rosjanie jednak się przeliczyli, bo nasza reakcja była stanowcza. To pierwszy taki przypadek w NATO, więc teraz potrzebne będą kolejne kroki, które zapewne zostaną podjęte już z sojusznikami. Płk Lewandowski proponuje pewne rozwiązanie.

Drony nad Polską. Jak zareaguje NATO i Polska?

- To dobry pretekst, by wprowadzić strefę "non fly" na terenie przygranicznym po stronie ukraińskiej. Dać sobie możliwość zestrzeliwania rosyjskich celów w pasie przygranicznym. To jest bardzo dobry pretekst, który jednocześnie byłby mocnym ruchem NATO. To rodzaj szachów. Jeśli my nie zrobimy ruchu, to Rosja i tak zrobi kolejny ruch - nie ma wątpliwości nasz rozmówca.

- Czy my potem z tej możliwości będziemy korzystać czy nie, to już inna sprawa. Natomiast to będzie mocna odpowiedź, a Rosja się liczy tylko z mocnymi odpowiedziami. Brak mocnej odpowiedzi będzie dla Rosji zachętą - przekonuje płk Lewandowski.

Drugi element, który paradoksalnie w tej sytuacji może okazać się szansą, to obecność wojsk sojuszniczych w Polsce. Ta prowokacja może pomóc w rozmowie np. z Amerykanami, którzy już wcześniej przekonywali, że nie zmniejszą amerykańskiego personelu nad Wisłą.

- Powinniśmy dążyć do wzmocnienia sił powietrznych na flance wschodniej. Rozmieszczenia środków przeciwlotniczych na Litwie, w Polsce, w Rumunii. Tym bardziej, że nasze lotniska są strukturalnie przygotowane, by przyjąć więcej maszyn zachodnich. Trzeba wykorzystać to na naszą korzyść, a to jest świetne uzasadnienie. Mamy prawo bronić swojego terytorium - podkreśla płk Lewandowski.

Jak też przekonuje, to co się wydarzyło, wciąż mieści się w kryteriach "wojny hybrydowej". - To mimo wszystko wojna hybrydowa. Jest to działanie kinetyczne, ale mieści się w obszarze działań poniżej progu wojny - ocenia nasz rozmówca.

Łukasz Szpyrka

