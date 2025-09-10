Poszukiwanie szczątków dronów, wielka akcja służb. Najnowsze dane resortu

Agata Sucharska

Polskie służby w stanie podwyższonej gotowości poszukują szczątków dronów, które w nocy spadły w Polsce. W działania zaangażowanych jest około 12 tysięcy policjantów - przekazano w komunikacie KGB. Pracę "w alarmowym trybie" podjęli funkcjonariusze na terenie czterech województw. Jak przekazała Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA, do godz. 11 odnaleziono szczątki siedmiu dronów,a także elementy pocisku niewiadomego pochodzenia.

Policja jest zaangażowana w akcję poszukiwania szczątków dronów (zdjęcie ilustracyjne)
Policja jest zaangażowana w akcję poszukiwania szczątków dronów (zdjęcie ilustracyjne)Piotr Dziurman/REPORTERReporter

KGP przekazała na platformie X, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej szef KGP gen. insp. Marek Boroń uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska.

"Komendanci wojewódzcy z garnizonów lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i mazowieckiego pozostają w stałym kontakcie z właściwymi wojewodami. W tych województwach odbyły się odprawy sztabowe, w których uczestniczyli szefowie wskazanych garnizonów Policji" - przekazała KGP.

Podwyższona gotowość służb. Tysiące policjantów poszukuje szczątków dronów

W działania związane z poszukiwaniem szczątków dronów zaangażowanych jest ok. 12 tys. policjantów. W przypadku znalezienia obiektów policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia i informują żołnierzy.

Funkcjonariusze tych jednostek pracują w trybie alarmowym, co wiąże się z podwyższoną gotowością do podejmowania działań.

Policja ponowiła apel, by nie zbliżać się, nie dotykać i nie przenosić szczątków nieznanych obiektów, lecz informować służby mundurowe o takich znaleziskach.

Szczątki dronów odnaleziono w Polsce. MSWiA przekazało szczegóły

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała, że KGP ogłosiła alarm w czterech garnizonach. Jak wyjaśniła, oznaczało to, że wszyscy czynni funkcjonariusze musieli stawić się natychmiast na stanowisku pracy. Od godzin porannych pracowali oni nad ujawnieniem szczątków dronów.

- Łącznie mamy znalezione siedem dronów i jedne szczątki pocisków niewiadomego pochodzienia - przekazała na konferencji prasowej.

Na godzinę 11:00 szczątki drona odnaleziono w miejscowościach:

  • Cześniki (woj. lubelskie),
  • Czosnówka (woj. lubelskie),
  • Wyryki (woj. lubelskie),
  • Krzywowierzba-Kolonia (woj. lubelskie),
  • Wohyń - (woj. lubelskie),
  • Mniszków (woj. łódzkie),
  • Oleśno (woj. warmińsko-mazurskie).

Ponadto w Wyhalewie na Lubelszczyźnie odnaleziono szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia. Natomiast w miejscowość Wyryki oprócz szczątków drona doszło do zniszczenia domu oraz samochodu osobowego.

Rzeczniczka MSWiA podkreśliła, że sytuacja jest dynamiczna i najprawdopodobniej wkrótce pojawiają się kolejne doniesienia o ujawnieniu szczątków dronów.

Rzecznik Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych był pytany o to, czy Mniszków w pow. opoczyńskim jest najdalszym punktem, do którego dotarł rosyjski dron.

- Nie jest wykluczone, że mogło dojść do dalszej penetracji - powiedział ppłk Jacek Goryszewski.

Rosyjskie drony nad Polską. Wojsko bada szczegóły

W trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne.

Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ zdecydował o neutralizacji.

