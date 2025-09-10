W skrócie Polskie służby w stanie podwyższonej gotowości poszukują szczątków dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

W akcję zaangażowanych jest ok. 12 tysięcy policjantów z czterech województw i prowadzone są działania w trybie alarmowym.

Wojsko i Policja apelują o niezbliżanie się do szczątków dronów, a w ciągu 48 godzin ma powstać szczegółowy raport z incydentu.

KGP przekazała na platformie X, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej szef KGP gen. insp. Marek Boroń uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska.

"Komendanci wojewódzcy z garnizonów lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i mazowieckiego pozostają w stałym kontakcie z właściwymi wojewodami. W tych województwach odbyły się odprawy sztabowe, w których uczestniczyli szefowie wskazanych garnizonów Policji" - przekazała KGP.

Podwyższona gotowość służb. Tysiące policjantów poszukuje szczątków dronów

W działania związane z poszukiwaniem szczątków dronów zaangażowanych jest ok. 12 tys. policjantów. W przypadku znalezienia obiektów policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia i informują żołnierzy.

Funkcjonariusze tych jednostek pracują w trybie alarmowym, co wiąże się z podwyższoną gotowością do podejmowania działań.

Policja ponowiła apel, by nie zbliżać się, nie dotykać i nie przenosić szczątków nieznanych obiektów, lecz informować służby mundurowe o takich znaleziskach.

Szczątki dronów odnaleziono w Polsce. MSWiA przekazało szczegóły

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała, że KGP ogłosiła alarm w czterech garnizonach. Jak wyjaśniła, oznaczało to, że wszyscy czynni funkcjonariusze musieli stawić się natychmiast na stanowisku pracy. Od godzin porannych pracowali oni nad ujawnieniem szczątków dronów.

- Łącznie mamy znalezione siedem dronów i jedne szczątki pocisków niewiadomego pochodzienia - przekazała na konferencji prasowej.

Na godzinę 11:00 szczątki drona odnaleziono w miejscowościach:

Cześniki (woj. lubelskie),

Czosnówka (woj. lubelskie),

Wyryki (woj. lubelskie),

Krzywowierzba-Kolonia (woj. lubelskie),

Wohyń - (woj. lubelskie),

Mniszków (woj. łódzkie),

Oleśno (woj. warmińsko-mazurskie).

Ponadto w Wyhalewie na Lubelszczyźnie odnaleziono szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia. Natomiast w miejscowość Wyryki oprócz szczątków drona doszło do zniszczenia domu oraz samochodu osobowego.

Rzeczniczka MSWiA podkreśliła, że sytuacja jest dynamiczna i najprawdopodobniej wkrótce pojawiają się kolejne doniesienia o ujawnieniu szczątków dronów.

Rzecznik Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych był pytany o to, czy Mniszków w pow. opoczyńskim jest najdalszym punktem, do którego dotarł rosyjski dron.

- Nie jest wykluczone, że mogło dojść do dalszej penetracji - powiedział ppłk Jacek Goryszewski.

Rosyjskie drony nad Polską. Wojsko bada szczegóły

W trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne.

Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ zdecydował o neutralizacji.

Jak poinformował prezydent Karol Nawrocki, w ciągu 48 godzin Wojsko Polskie opracuje raport ze szczegółową analizą wydarzeń. Następnie zwołana zostanie Rada Bezpieczeństwa Nardowego, na której politycy omówią dalsze działa.

Premier Donald Tusk przekazał podczas wystąpienia w Sejmie, że polska przestrzeń powietrzna została naruszona najprawdopodobniej przez 19 dronów, z której część została zestrzelona przez wojsko.

