W skrócie Na drodze krajowej nr 28 w Rymanowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął emerytowany ksiądz tamtejszej parafii.

Według wstępnych ustaleń kierowca samochodu osobowego z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas i zderzył się z tirem.

Zmarłym był ks. Józef Kasperkiewicz, były proboszcz Izdebek, znany i ceniony w lokalnej społeczności.

Do wypadku doszło we wtorek przed godz. 17:00 na DK28. - Wstępne ustalenia są takie, że kierujący samochodem osobowym z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas i zderzył się czołowo z tirem - przekazał Interii Bartosz Wilk z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Zginął kierowca osobowego nissana. Poruszający się samochodem ciężarowym mężczyzna nie poniósł dotkliwych obrażeń.

Tragedia przed świętami. W wypadku zginął ksiądz

Serwis Krosno112 informuje, że ofiarą śmiertelną jest ks. Józef Kasperkiewicz - były proboszcz parafii Izdebki, obecnie emeryt pełniący posługę w rymanowskim kościele.

Jak przekazał nam przedstawiciel policji, trwa ustalanie dokładnych przyczyn zdarzenia, niewykluczana jest również wersja, że zjechanie na przeciwległy pas kierowcy samochodu osobowego wynikało z przyczyn zdrowotnych.

- Droga krajowa nr 28 była zablokowana, ale czynności już się kończą. Utrudnienia potrwają jeszcze około 20 minut - zapewnił Bartosz Wilk.

"Wielu z nas doświadczyło Bożego działania". Kim był ks. Józef Kasperkiewicz?

Ks. Józef Kasperkiewicz urodził się w 1954 r. w Rymanowie. Na drogę kapłaństwa wszedł 19 lat później, wstępując do seminarium duchownego. W międzyczasie odbył służbę wojskową.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1980 r., by wkrótce zostać wikariuszem w Niebylcu, a później w Przemyślu. W 1990 r., po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, został proboszczem w parafii w Izdebkach.

"Wielu z nas doświadczyło Bożego działania właśnie przez posługę ks. Józefa" - czytamy w komunikacie wydanym na stronie izdebskiego kościoła z okazji jubileuszu kapłaństwa duchownego.

