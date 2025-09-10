"Z takimi wyzwaniami jeszcze się nie mierzyliśmy". Wojsko podsumowało noc

W skrócie Bezprecedensowy atak rosyjskich dronów na polską przestrzeń powietrzną skutkował intensywną nocą dla służb wojskowych i sojuszniczych.

Wszystkie procedury obronne oraz współpraca służb państwowych i NATO zadziałały prawidłowo, a szczątki dronów zostały odnalezione w kilku miejscowościach - przekazał rzecznik DORSZ.

Trwa szczegółowa analiza wydarzeń i sporządzanie raportu, a informacje o naruszeniach są nieustannie weryfikowane przez odpowiednie służby.

- Dzisiejszy atak to sytuacja bezprecedensowa zarówno dla naszych sił zbrojnych, ale też dla wojsk sojuszniczych stacjonujących u nas i wspomagających naszą obronę przeciwlotniczą - mówił ppłk Jacek Goryszewski.

Jak dodał, miniona noc była bardzo pracowita dla systemów radiolokacyjnych, naziemnych stacji radiolokacyjnych i systemów obrony przeciwlotniczej, par dyżurnych.

- Sporządzony będzie dokładny raport po zbadaniu wszystkich okoliczności tych incydentów i przedstawiony najwyższym władzom państwowym celem zaprezentowania, jak wyglądała dokładnie ta noc, która była bardzo intensywna - przekazał.

Rosyjskie drony w Polsce. Wojsko o naruszeniach przestrzeni powietrznej

Ppłk Goryszewski zaznaczył, że mieliśmy do czynienia z dużą liczbą naruszeń naszej przestrzeni powietrznej.

- Do tej pory z takimi wyzwaniami jeszcze się nie mierzyliśmy, ale mogę zapewnić, że dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych użył wszystkich dostępnych sił i środków w jego podporządkowaniu, aby bezpieczeństwo naszej przestrzeni powietrznej, która jest też przestrzenią powietrzną NATO, zapewnić i wszystkie procedury zadziałały w sposób prawidłowy - podał.

Jednocześnie rzecznik DO RSZ podziękował za otrzymywane sygnały na temat ewentualnych szczątków bezzałogowców i zadeklarował, że wszystkie są dokładnie weryfikowane.

Drony na terenie Polski. MSWiA podaje liczby

Z kolei rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że minister Marcin Kierwiński od wczesnych godzin był w Kancelarii Premiera, a wiceszef resortu Czesław Mroczek był w Centrum Operacyjnym Policji.

- Byliśmy skoordynowani, oczywiście, ze wszystkimi podległymi służbami - dodała, wskazując, że na bieżąco trwała też współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej i wojskiem.

Dotychczas szczątki dronów znalezione zostały w następujących miejscach: Cześnikach, Czosnówce, Wyrykach, Krzywowierzbie, Wyhalewie, Wohyniu, Mniszkowie i Oleśnie. Dodatkowo odnaleziono jedne szczątki pocisków.

- Państwo w nocy czuwało, czuwało wojsko, czuwało MON, czuwało MSWiA i wszystkie służby - zapewniła, wyjaśniając, że wysłanie już w nocy komunikatów RCB mogłoby "spowodować niebywałą panikę". Gałecka odpowiedziała w ten sposób na zarzuty, że alerty zostały wysłane zbyt późno.

"Kolektywne zadanie całego sojuszu". Polskie niebo strzeżone przez NATO

Odpowiadając na pytanie dziennikarki Polsat News o potencjalne, wcześniejsze ostrzeżenia strony ukraińskiej, ppłk Goryszewski zadeklarował, że wymiana informacji przebiegała na bieżąco zarówno z sąsiadami, jak i NATO.

Przypomniał także, że obrona powietrzna przestrzeni NATO to zadanie kolektywne całego sojuszu. - Niezmiernie cieszymy się, że byliśmy wspierani przez siły sojusznicze - stwierdził.

Potwierdził też, że doszło do neutralizacji części bezzałogowców. - Nie będziemy na tym etapie mówić o liczbie. Sprawa jest badana - nadmienił.

Rzecznik DO RSZ był pytany również o to, czy Mniszków w pow. opoczyńskim jest najdalszym punktem w Polsce, do którego dotarł rosyjski dron.

- Nie jest wykluczone, że mogło dojść do dalszej penetracji - powiedział.

