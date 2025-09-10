Do wtargnięcia rosyjskich dronów nad Polskę doszło w nocy z wtorku na środę. Jak przekazał w Sejmie premier Donald Tusk, zestrzelono co najmniej trzy maszyny - a wstępne ustalenia mówią o nawet czterech zniszczonych dronach.

Z informacji szefa polskiego rządu wynika, że w nocy doszło do co najmniej 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Wciąż trwa operacja polskich służb, która polega na odnajdywaniu i zabezpieczaniu szczątków rosyjskich dronów.

Drony nad Polską. Szczątki rosyjskich maszyn

Te - jak donosi reporter Polsat News Łukasz Dubaniewicz - odnaleziono już m.in. w miejscowościach: Wyhalew, Cześniki i Krzywowierzba.

Z kolei w Wyrykach rosyjska maszyna uderzyła w dach domu jednorodzinnego, który uległ całkowitemu zniszczeniu. Z powodu uderzenia lokalny włodarz zdecydował o zamknięciu szkół i odwołaniu lekcji.

Wiadomo też, że jedna z maszyn spadła w okolicy wsi Mniszków pod Łodzią, co potwierdził lokalny starosta. Pojawiają się też doniesienia o odnalezieniu elementów drona w okolicach Elbląga.

Rosyjskie drony nad Polską. Tak NATO pomogło Polsce

W operacji neutralizacji rosyjskich dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, polskim wojskowym pomagały siły sojusznicze państw NATO.

"NATO pozostaje w bliskim kontakcie z Polską i innymi sojusznikami w związku z dronami, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną podczas rosyjskiego ataku na zachodniej Ukrainie" - przekazał w oświadczeniu w środę generał Sił Powietrznych USA Alexus Grynkiewicz, najwyższy dowódca wojskowy NATO.

Z kolei rzecznik wojskowy NATO poinformował, że w operacji pomagały Polsce niemieckie Patrioty, piloci holenderskich myśliwców F-35, włoski samolot wczesnego ostrzegania AWACS oraz samoloty-cysterny, które służą w ramach Sojuszu.

Drony nad Polską. Głosy solidarności z Europy

W związku z sytuacją, która miała miejsce w nocy, do Polski płyną głosy solidarności oraz wsparcia z państw Europy.

Premier Węgier VIktor Orban określił naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony jako "niedopuszczalne".

"Był to wyjątkowo nieodpowiedzialny krok ze strony Rosji i jedynie przypomina nam o rażącym lekceważeniu pokoju przez prezydenta Władimira Putina" - napisał z kolei premier Wielskiej Brytanii Keir Starmer.

Głos w sprawie zabrała także premier Włoch Giorgia Meloni. "Pełna solidarność z Polską wobec poważnego i nieakceptowalnego naruszenia jej przestrzeni powietrznej przez Rosję" - napisała włoska polityk.

Rosyjskie drony nad Polską. Wojsko komentuje

- Dzisiejszy atak to sytuacja bezprecedensowa. (...) Z takimi wyzwaniami jeszcze się nie mierzyliśmy. Wszystkie procedury zadziałały w sposób prawidłowy - przekazał na konferencji prasowej rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski.

Jak wskazał wojskowy, po zbadaniu wszystkich okoliczności oraz odnalezieniu szczątków sporządzony zostanie specjalny raport, który następnie przekazany zostanie najwyższym władzom państwowym.

- Do tej pory z takimi wyzwaniami jeszcze się nie mierzyliśmy, ale mogę zapewnić, że dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych użył wszystkich dostępnych sił i środków w jego podporządkowaniu, aby bezpieczeństwo naszej przestrzeni powietrznej, która jest też przestrzenią powietrzną NATO, zapewnić i wszystkie procedury zadziałały w sposób prawidłowy - zaznaczył ppłk Jacek Goryszewski.

"Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone". Nadzwyczajna konferencja premiera Polsat News Polsat News