Viktor Orban oburzony. "Niedopuszczalne. Czas to powstrzymać"
"Życie w cieniu wojny wiąże się z ryzykiem i niebezpieczeństwem. Czas to powstrzymać" - napisał po ataku dronów w Polsce Viktor Orban. Naruszenie polskiej przestrzeni określił jako "niedopuszczalne". Przywódca powtórzył, że popiera wysiłki Donalda Trumpa w celu osiągnięcia pokoju na wschodzie Europy.
W skrócie
- Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną podczas nocnego ataku, co wywołało szeroką reakcję opinii publicznej i polityków.
- Premier Węgier Viktor Orban wyraził pełną solidarność z Polską, określając incydent jako niedopuszczalny i podkreślając potrzebę pokoju.
- Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto spotkał się w Mińsku z białoruskim ministrem i wezwał do dialogu, nie komentując jednak bezpośrednio ataku dronów.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Opinia publiczna żyje nocnym atakiem rosyjskich dronów. Do tych wydarzeń odniósł się Viktor Orban. "Węgry wyrażają pełną solidarność z Polską" - napisał na Facebooku.
Orban ocenił, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej jest "niedopuszczalne". "Nasza polityka promująca pokój jest uzasadniona i rozsądna" - podkreślił.
"Życie w cieniu wojny wiąże się z ryzykiem i niebezpieczeństwem. Czas to powstrzymać" - zaapelował premier Węgier. Zaznaczył, że popiera wysiłki pokojowe Donalda Trumpa.
Białoruś. Peter Szijjarto w Mińsku. "Dialog jest potrzebny"
Premier Donald Tusk informował w Sejmie, że "po raz pierwszy spora część (bezzałogowców - red.) nadleciała bezpośrednio z Białorusi".
Co ciekawe, w środę rano w Mińsku stawił się szef węgierskiej dyplomacji, który spotkał się ze swoim białoruskim odpowiednikiem. Portal Telex informuje, że Peter Szijjarto nie skomentował nocnego ataku Rosji. "Szijjártó nie wymienił w swoim wpisie polskiego incydentu ani nie potępił wprost rosyjskiej prowokacji" - zaznaczono.
Szef MSZ Węgier relacjonuje swoją podróż w mediach społecznościowych. "Dialog jest potrzebny" - napisał na Facebooku.
"Ryzyko eskalacji wojny jest coraz większe, teraz trzeba myśleć i działać z zimną głową oraz zdrowym rozsądkiem" - zauważył Peter Szijjarto. Jak dodał, "Europa potrzebuje pokoju", a Węgry "reprezentują go wszędzie".
- Nadszedł czas, aby powrócić do rozsądnego i racjonalnego podejścia do budowania relacji dwustronnych z Białorusinami. Fakt, że przedstawiciele 17 węgierskich firm towarzyszą mi w Mińsku, dowodzi, że istnieje potrzeba i zainteresowanie rozwojem współpracy opartej na zdrowym rozsądku - mówił Szijjarto, cytowany przez agencję Biełta.
Szef MSZ Białorusi zauważył, że oba państwa mają podobne podejście do kwestii bezpieczeństwa oraz pokojowego rozwiązania sytuacji w Ukrainie. - Doceniamy, że mimo presji nasi węgierscy przyjaciele podtrzymują bezstronne stanowisko w sprawie procesów zachodzących na Białorusi - przekazał Maksym Ryżenkow.
Rosyjskie drony nad Polską. MON użyło uzbrojenia
Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z wtorku na środę. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, do naruszeń doszło w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.
"Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - podało dowództwo.
Premier Tusk informował w Sejmie, że "odnotowano i precyzyjnie namierzono 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej". Nie są to ostateczne dane.
Źródło: telex.hu, Biełta