W skrócie Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną podczas nocnego ataku, co wywołało szeroką reakcję opinii publicznej i polityków.

Premier Węgier Viktor Orban wyraził pełną solidarność z Polską, określając incydent jako niedopuszczalny i podkreślając potrzebę pokoju.

Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto spotkał się w Mińsku z białoruskim ministrem i wezwał do dialogu, nie komentując jednak bezpośrednio ataku dronów.

Opinia publiczna żyje nocnym atakiem rosyjskich dronów. Do tych wydarzeń odniósł się Viktor Orban. "Węgry wyrażają pełną solidarność z Polską" - napisał na Facebooku.

Orban ocenił, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej jest "niedopuszczalne". "Nasza polityka promująca pokój jest uzasadniona i rozsądna" - podkreślił.

"Życie w cieniu wojny wiąże się z ryzykiem i niebezpieczeństwem. Czas to powstrzymać" - zaapelował premier Węgier. Zaznaczył, że popiera wysiłki pokojowe Donalda Trumpa.

Białoruś. Peter Szijjarto w Mińsku. "Dialog jest potrzebny"

Premier Donald Tusk informował w Sejmie, że "po raz pierwszy spora część (bezzałogowców - red.) nadleciała bezpośrednio z Białorusi".

Co ciekawe, w środę rano w Mińsku stawił się szef węgierskiej dyplomacji, który spotkał się ze swoim białoruskim odpowiednikiem. Portal Telex informuje, że Peter Szijjarto nie skomentował nocnego ataku Rosji. "Szijjártó nie wymienił w swoim wpisie polskiego incydentu ani nie potępił wprost rosyjskiej prowokacji" - zaznaczono.

Szef MSZ Węgier relacjonuje swoją podróż w mediach społecznościowych. "Dialog jest potrzebny" - napisał na Facebooku.

"Ryzyko eskalacji wojny jest coraz większe, teraz trzeba myśleć i działać z zimną głową oraz zdrowym rozsądkiem" - zauważył Peter Szijjarto. Jak dodał, "Europa potrzebuje pokoju", a Węgry "reprezentują go wszędzie".

Ministrowie spraw zagranicznych Węgier i Białorusi spotkali się w Mińsku Szijjártó Péter facebook.com

- Nadszedł czas, aby powrócić do rozsądnego i racjonalnego podejścia do budowania relacji dwustronnych z Białorusinami. Fakt, że przedstawiciele 17 węgierskich firm towarzyszą mi w Mińsku, dowodzi, że istnieje potrzeba i zainteresowanie rozwojem współpracy opartej na zdrowym rozsądku - mówił Szijjarto, cytowany przez agencję Biełta.

Szef MSZ Białorusi zauważył, że oba państwa mają podobne podejście do kwestii bezpieczeństwa oraz pokojowego rozwiązania sytuacji w Ukrainie. - Doceniamy, że mimo presji nasi węgierscy przyjaciele podtrzymują bezstronne stanowisko w sprawie procesów zachodzących na Białorusi - przekazał Maksym Ryżenkow.

Rosyjskie drony nad Polską. MON użyło uzbrojenia

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z wtorku na środę. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, do naruszeń doszło w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.

"Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - podało dowództwo.

Premier Tusk informował w Sejmie, że "odnotowano i precyzyjnie namierzono 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej". Nie są to ostateczne dane.

Źródło: telex.hu, Biełta

