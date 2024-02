Granica Polska-Białoruś. Straż Graniczna: Migranci są zniechęceni

Straż Graniczna przyznaje, że trudno obecnie wskazać jednoznacznie przyczynę spadku liczby prób na tej granicy. Zwraca uwagę np. na fakt, że przez długi czas było dużo śniegu i mróz, co zniechęca migrantów do podejmowania prób.

- Na polsko-białoruskiej granicy obserwowane są grupy migrantów , poruszające się po stronie białoruskiej równolegle do zapory, szukające dogodnego miejsca i okoliczności do podjęcia próby przekroczenia granicy. Niewykluczone jest też skierowanie przez organizatorów nielegalnej migracji działań w inne rejony. Nie zmienia to faktu, że cały czas uważnie monitorujemy sytuację - dodała mjr Zdanowicz.

Trend spadkowy na granicy. "Na widok patroli oddalili się w głąb Białorusi"

Dopiero w niedzielę 4 lutego próbę nielegalnego przedostania się do Polski z Białorusi podjęło 17 cudzoziemców. Do incydentów doszło w rejonie placówek w Czeremsze i Narewce. Na widok służb cudzoziemcy cofnęli się do Białorusi. Były to pierwsze odnotowane próby w tym miesiącu.