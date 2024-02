Trend na granicy przerwany. Nowe dane służb

Granica polsko-białoruska. Trend zaczyna się odwracać

Dopiero 4 lutego próbę nielegalnego przedostania się do Polski z Białorusi podjęło 17 cudzoziemców. Do incydentów doszło w rejonie placówek w Czeremsze i Narewce. Na widok służb cudzoziemcy cofnęli się do Białorusi - przekazała Straż Graniczna w komunikacie. Były to pierwsze odnotowane próby w lutym.