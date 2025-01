Wojna w Ukrainie. Kijów obniży wiek mobilizacyjny? Zełenski komentuje

- Jeśli teraz ludzie powyżej 25. roku życia już nie mają broni , to dlaczego mielibyśmy mobilizować młodszych? Aby jeszcze więcej żołnierzy nie miało z czego strzelać? - pytał retorycznie Wołodymyr Zełenski .

Prezydent stwierdził również, że uważa za "nieuczciwe" sugestie płynące z państw zachodnich, by powoływać do armii jeszcze młodszych obywateli, podczas gdy te same stolice odmawiają dostaw pocisków dalekiego zasięgu, które umożliwiałyby atak cele w głąb Rosji.