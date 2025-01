"Babcia MAGA" , jak ochrzcili ją internauci, została skazana na 60 dni pozbawienia wolności po tym, jak przyznała się do uczestnictwa w rozruchach na Kapitolu sprzed czterech lat. - Przyznałam się, bo byłam winna - powiedziała w wywiadzie dla BBC World Service Newsday.

Atak na Kapitol. Kobieta odrzuca ułaskawienie Trumpa

- Przyjęcia ułaskawienia tylko obraziłoby funkcjonariuszy policji w Kapitolu, praworządność i oczywiście nasz naród - orzekła Pamela Hemphill, dodając że przyczyniłoby się ono do gaslightingu (forma manipulacji, podważanie rzeczywistości - red.) funkcjonariuszy, którzy ucierpieli w wyniku incydentów i szerzenia "fałszywej narracji".

Kobieta stwierdziła, że uczestnicy zamieszek byli w błędzie, nie chcąc dopuścić do zatwierdzenia wyniku wyborów z 2020 roku. - Tego dnia się myliliśmy, złamaliśmy prawo. Nie powinno być ułaskawień - wyjaśniła.

Przypadek "Babci MAGA" nie jest czymś bezprecedensowym. Amerykańskie prawo dopuszcza odrzucenie ułaskawienia, co jest przywilejem obywatela, zgodnie z konstytucją Stanów Zjednoczonych .

Donald Trump ułaskawił prawie 1600 uczestników zamieszek

Kilka godzin po zaprzysiężeniu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Donald Trump ułaskawił lub złagodził wyroki prawie 1600 osobom, które uczestniczyły w siłowej próbie obalenia wyborów z 2020 roku. Podczas zwołanej we wtorek konferencji prasowej, prezydent USA przekonywał, że "ci ludzie odsiedzieli już lata w więzieniu ".

- To odrażające więzienie. To było okropne. To niehumanitarne - przekonywał.