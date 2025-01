Jak podała w środę agencja Associated Press, pełniący obowiązki szefa Pentagonu Robert Salesses zamierza podpisać rozkaz wysłania sił na granicę jeszcze w środę, choć nie jest jasne, jakie rodzaje wojsk zostaną użyte.

Granica USA z Meksykiem. Pojawią się kolejni żołnierze

Do rozmieszczenia wojsk dochodzi dwa dni po podpisaniu przez Donalda Trumpa szeregu rozporządzeń, w tym ustanowienia stanu wyjątkowego na granicy oraz deklaracji, że nielegalna imigracja stanowi "inwazję". Trump rozkazał Pentagonowi przygotowanie planów do użycia wojska, by uszczelnić granicę.