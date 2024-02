Potężne burze przetaczające się przez Kalifornię spowodowały śmierć co najmniej dziewięciu osób . W Los Angeles zeszło ponad trzysta lawin błotnych . Prawie 150 tysięcy gospodarstw domowych w całym stanie straciło dostęp do elektryczności.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Stan wyjątkowy w Los Angeles

Jak informuje miejscowa straż pożarna, w Los Angeles doszło do co najmniej 307 lawin błotnych. Sprawdzany jest stan 35 budynków. Do co najmniej pięciu z nich nie można wchodzić, zaś do siedmiu mieszkańcy mogą wejść tylko po to, żeby zabrać swoje rzeczy.