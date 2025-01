Olaf Scholz przekazał wyrazy współczucia rodzinom zamordowanych i dwóm rannym, którym udało się przeżyć atak Afgańczyka. Przyznał jednak, że kondolencje to stanowczo za mało i zasugerował, że winni tego, że agresor nie został wcześniej deportowany, muszą ponieść odpowiedzialność.

Atak nożownika w Niemczech. Olaf Scholz zapowiada konsekwencje

- To nie wystarczy. Mam dość patrzenia na takie akty przemocy, które mają miejsce w naszym kraju co kilka tygodni, a ich sprawcami są ci, którzy przybyli tu, by szukać schronienia - powiedział, dodając że "fałszywe pojmowanie tolerancji jest tu całkowicie nie na miejscu".