Meksyk przygotowuje się na masowe deportacje. Powstają obozy przy granicy

Prace przy granicy z USA

Obozy namiotowe w Ciudad Juarez, zdolne pomieścić dziesiątki tysięcy osób , mają powstać w ciągu kilku dni - przekazał we wtorek przedstawiciel władz miasta Enrique Licon. Określił te prace jako " bezprecedensowe ".

Łącznie rząd Meksyku planuje konstrukcję obozów i ośrodków przyjmowania migrantów w dziewięciu miastach w północnej części kraju. Władze zapewnią migrantom żywność, tymczasowe schronienie, opiekę medyczną i pomoc w wyrobieniu dokumentów tożsamości - wynika z rządowego dokumentu zatytułowanego " Meksyk bierze cię w objęcia " (ang. The Mexico Embraces You).

Bez dokumentów może być 5 mln Meksykanów w USA

Trump zapowiedział największą w historii USA akcję deportacji imigrantów bez uregulowanego statusu i wydalenie z kraju milionów takich osób. Według meksykańskiego think tanku El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) w Stanach Zjednoczonych przebywa bez wymaganych dokumentów prawie 5 mln Meksykanów .

Władze Meksyku twierdzą, że są przygotowane na możliwość masowej deportacji, ale niezależni komentatorzy mają co do tego wątpliwości; obawiają się, że środki podejmowane przez Trumpa mogą szybko doprowadzić do przeciążenia przygranicznych miast - podał Reuters.