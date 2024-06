Ryszard Czarnecki nie wróci do Polski? "Miałem telefon"

Czarnecki mimo, że europosłem już nie będzie, to jego powrót do Polski nie jest pewny .

Wybory. Ryszard Czarnecki dostał propozycję. "Międzynarodowa aktywność"

Dopytywany, co to za propozycja, odpowiedział, że "nie może jeszcze nic powiedzieć, ale w grę wchodzi międzynarodowa aktywność ".

Wybory. Ryszard Czarnecki i "kilometrówki". Głośna afera w PE

O polityku zrobiło się głośno w 2020 roku przy okazji głośnej afery dotyczącej tzw. kilometrówek . Według śledczych europoseł miał podać nieprawdę , co do miejsca zamieszkania w Polsce, "wskazując, że miejsce to w kraju pochodzenia znajduje się pod dwoma adresami w Jaśle, w sytuacji, gdy jego faktycznym miejscem zamieszkania w Polsce była Warszawa ".

"Nadto złożył 243 wnioski o zwrot kosztów podróży, w których podał nieprawdę, co do odbywanych podróży służbowych, w tym pojazdów, jakimi miał odbywać podróże i liczby przejechanych kilometrów, wprowadzając odpowiednie służby Parlamentu w błąd, co do wskazanych wyżej okoliczności, co miało wpływ na przyznanie mu zwrotu wydatków na podróże służbowe, dodatków pobytowych związanych z obecnością w posiedzeniach komisji w polskim parlamencie, diet związanych z czasem podróży oraz odległością z tytułu podróży, czym działał na szkodę wskazanej wyżej instytucji i uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu" - twierdzi prokuratura.