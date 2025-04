"Wojna między Rosją a Ukrainą to wojna Bidena, nie moja. Dopiero co tu trafiłem i przez cztery lata mojej kadencji nie miałem problemu, by jej zapobiegać. Prezydent Putin i wszyscy inni szanowali waszego prezydenta! Nie miałem nic wspólnego z tą wojną, ale pracuję ciężko, aby zatrzymać śmierć i zniszczenie" - stwierdził Trump, podkreślając, że do wojny nie doszłoby, gdyby nie "sfałszowane" wybory prezydenckie w 2020 roku.