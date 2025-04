W mediach zaczęły pojawiać się wypowiedzi polityków opozycji, w których podkreślano wątpliwości co do legalności finansowania debaty. Jak tłumaczył poseł PiS Mariusz Błaszczak, istnieje podejrzenie, że "polski podatnik sfinansował z pieniędzy "neo TVP" całe to przedsięwzięcie".