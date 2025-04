Cofnijmy się w czasie. W połowie marca świat obiegły informacje, które mogły napawać nutą umiarkowanego optymizmu, jeśli chodzi o negocjacje w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Władimir Putin i Donald Trump prowadzili rozmowy. Ich efektem - jak informowano - miało być natychmiastowe wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Miał to być także pierwszy krok do całkowitego zawieszenia broni i poważnych rozmów o warunkach przyszłego pokoju. Biały Dom informował nawet, że trwają przygotowania do zawieszenia broni na Morzu Czarnym.