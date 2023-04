Marsz papieski w Białymstoku. "Mamy ogromny dług do spłacenia"

Mszy św. poprzedzającej przemarsz przewodniczył w Archikatedrze Białostockiej metropolita abp Józef Guzdek. - Jesteśmy w naszej ojczyźnie świadkami zmasowanego ataku na tego, który jak żaden inny z naszych rodaków rozsławił imię Polski na cały świat. Nawet pojawiają się głosy wzywające do jego dekanonizacji i niszczenia pomników - mówił w homilii.

Powiedział, że w takiej sytuacji trzeba przypominać "prawdę o świętości i wielkości papieża przełomu XX i XXI wieku". - Trzeba przypominać całemu światu, a szczególnie naszym rodakom, że jesteśmy pokoleniem dłużników. Tak, mamy ogromny dług do spłacenia za to, co uczynił kardynał Karol Wojtyła, a później Jan Paweł II dla Kościoła, wyrywając go z wielkiego kryzysu - ocenił abp Guzdek.

Odnosząc się do ataków na autorytet Jana Pawła II, metropolita powiedział, że "naszą odpowiedzią powinno być systematyczne zapoznawanie się z nauką św. Jana Pawła II". - Niech w naszych parafiach powstaną grupy wiernych, którzy powrócą do lektury i dyskusji na temat ponadczasowego przesłania zawartego w jego encyklikach, adhortacjach i wygłoszonych homiliach- apelował hierarcha.

Abp Guzdek złożył kwiaty i zapalił znicz przy pomniku papieża Jana Pawła II znajdującym się przy archikatedrze. Według szacunków policji w białostockim marszu papieskim wzięło udział ok. 4 tys. osób. Podczas przemarszu m.in. odtwarzane były fragmenty wystąpień i homilii Jana Pawła II.

Głównymi organizatorami niedzielnego wydarzenia byli związkowcy z NSZZ Solidarność i działacze dawnej opozycji antykomunistycznej, skupieni w białostockim Klubie Więzionych Internowanych i Represjonowanych.



Marsz Tatrzański w Zakopanem z udziałem kard. Dziwisza

Marsz Tatrzański w obronie dobrego imienia Jana Pawła II rozpoczął się o godz. 15:00. Wierni modlili się w Sanktuarium Narodowym Matki Boskiej Fatimskiej za Krzeptówkach. Uczestnicy maszerowali w stronę Kościoła Świętego Krzyża. W uroczystości wziął udział kard. Dziwisz.

- Jan Paweł II, najwybitniejszy z rodu Polaków, święty papież, który przeprowadził nie tylko naród polski, ale wiele narodów poprzez "Morze Czerwone" z niewoli do wolności, ale mówił i przestrzegał: tę wolność trzeba dobrze zagospodarować. My staramy się to czynić, ale są siły, które chcą to zniszczyć. Rozbroić naród polski z dobra, które drzemie i jest w tym narodzie" - mówił kard. Stanisław Dziwisz w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach.

Podczas marszu odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W wydarzeniu uczestniczyło 1,5 tys. osób. Pośród wiernych był m.in. marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Wielu uczestników niosło ze sobą flagi Watykanu. Dziesięciometrową żółto-białą flagę niesiono także na czele pochodu.