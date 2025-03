Od 1 września w Gdańsku wejdzie nocna prohibicja. Zgodnie z uchwałą rady miasta, zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od godz. 22.00 do 6.00 w sklepach i na stacjach benzynowych w całym mieście. Nie obejmuje on lokali gastronomicznych, jak restauracje, bary czy puby , które nadal będą mogły podawać alkohol w tych godzinach. Ograniczenie nie obejmie też strefy zastrzeżonej w Porcie Lotniczym Gdańsk, tj. sklepów wolnocłowych dostępnych tylko dla podróżnych, którzy przeszli kontrolę bezpieczeństwa.

Radni popierający uchwałę przekonywali, że ograniczenie dostępności alkoholu w godzinach nocnych może zmniejszyć liczbę incydentów związanych z jego nadużywaniem, takich jak zakłócanie porządku publicznego czy zaśmiecanie przestrzeni miejskiej. Podkreślili, że nowe przepisy wejdą w życie we wrześniu , stąd przedsiębiorcy będą mieli możliwość odpowiedniego przygotowania się i dostosowania do zmieniającego się otoczenia prawnego.

- Policja wielokrotnie mówiła o pozytywnym wpływie nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu, czyli spadku interwencji i jest zwolennikiem wprowadzenia tego ograniczenia w całym mieście. W 2021 roku, czyli przed wprowadzeniem nocnej prohibicji w Śródmieściu, w godzinach obowiązywania zakazu policja podjęła 3606 interwencji dotyczących usiłowania spożywania alkoholu, a w 2024 roku było to 1734. Straż miejska podjęła w 2021 r. 783 interwencje, a w ubiegłym roku - 204. Liczba osób odwiezionych do pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych: w 2021 było to 293, a w 2024 - 157 osób. To po prostu działa - powiedział Borawski.