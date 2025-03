Doradczyni i de facto szefowa Agencji Globalnych Mediów (USAGM) Kari Lake poinformowała w czwartek w liście Radio Wolna Europa (RWE) , że odwołuje swoją wcześniejszą decyzję o wycofaniu finansowania dla tego nadawcy. To następstwo decyzji sądu, tymczasowo zawieszającej odebranie dotacji RWE.

W liście zaadresowanym do szefa Radia Wolna Europa Lake poinformowała, że dotacja dla RWE została przywrócona . Zaznaczyła jednak, że USAGM może anulować wypłatę tych pieniędzy w przyszłości, jeśli "uzna, że rozwiązanie umowy (z RWE) jest właściwe w świetle obowiązującego prawa".

- Wciąż nie wiemy, czy to tylko wybieg prawny, czy skutek interwencji sekretarza stanu Marca Rubio - powiedział jeden z dziennikarzy RWE. Jak dodał, na skutek działań mającego kubańskie korzenie Rubio , w środę do pracy wrócili dziennikarze Radia Marti, kubańskiego odpowiednika Radia Wolna Europa.

Jeszcze w środę chęć wsparcia mającego siedzibę w Pradze Radia Wolna Europa na wypadek utraty finansowania z USA zgłosiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wcześniej apelowały o to m.in. władze Czech.

Przywrócenie dotacji jest pierwszym sądowym zwycięstwem obrońców finansowanych z budżetu mediom skierowanym do społeczeństw za granicą przeciwko próbom ich zlikwidowania. Nadal niejasny pozostaje los m.in. Głosu Ameryki (VOA) i Radia Wolna Azja (RFA) , którego niemal wszyscy pracownicy zostali wysłani na przymusowy urlop, a część została zwolniona .

W czwartek skarżący decyzję administracji dziennikarze stacji poinformowali sąd, że planowane jest zwolnienie ponad 600 pracowników, co w praktyce uniemożliwi funkcjonowanie rozgłośni.

Finansowane przez USAGM media skierowane głównie do zagranicznych społeczeństw były od dawna krytykowane przez zespół Donalda Trumpa, w tym jego doradcy Elona Muska, który wezwał do ich likwidacji. Trump i jego współpracownicy twierdzili, że są one bastionem "radykalnej lewicy" i jego krytyków.