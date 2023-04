Papieskie kremówki w pendolino. Pasażerowie pokazują zdjęcia

Pracownicy drużyn konduktorskich wyznaczeni do obsługi pociągów EIP mają na marynarkach przypinki w kolorze żółtym i białym. Są to kolory flagi Watykanu. Dodatkowo każdy podróżujący będzie mógł usłyszeć komunikat o treści: "Fundacja Grupy PKP wraz ze spółkami Grupy PKP realizuje projekt, którego ideą jest upamiętnienie Jana Pawła II. 2 kwietnia to szczególna data. Chcemy poprzez jeden z pamiętnych motywów wizyt papieża w ojczyźnie zachęcić państwa do wspomnienia o wielkim Polaku. Obsługa częstuje dziś pasażerów papieskimi kremówkami".

Reklama

Kremówki z publicznych pieniędzy

Pierwszy o pomyśle PKP Intercity poinformował "Rynek Kolejowy". Jak podkreślono, nie był to żart z okazji Prima Aprilis. Inicjatywa ma swoich zwolenników, jak i przeciwników.