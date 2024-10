Sondaż CBOS. Zaufanie do polityków koalicji rządzącej

Hołowni nie ufa 34 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt proc.), nieufność wobec Trzaskowskiego deklaruje zaś 35 proc . - o 4 pkt proc. mniej niż we wrześniu. Prezydentowi Dudzie nie ufa natomiast 41 proc . respondentów (spadek o 1 pkt. proc.).

Kolejne miejsce w rankingu zaufania zajmuje szef PSL, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz . Ufa mu 42 proc . ankietowanych, o 4 pkt proc. mniej niż we wrześniu, a 29 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt) wyraża w stosunku do niego nieufność.

Niewiele mniejszym zaufaniem cieszy się szef MSZ Radosław Sikorski. Ufa mu 39 proc., dokładnie tylu samo co miesiąc wcześniej. Jednocześnie trochę mniej osób niż we wrześniu ma obecnie negatywne nastawienie do szefa polskiej dyplomacji. Sikorskiemu nie ufa 32 proc. respondentów, o 4 pkt proc. mniej niż poprzednio.