Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej w zaplanowanych na 18 maja wyborach prezydenckich, wezwał w środę do debaty popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego.

- Panie Karolu Nawrocki, słyszę, że chce pan debatować. Zapraszam, tylko ostrzegam, trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Już w najbliższy piątek o godz. 20 czekam na pana w Końskich. Wystarczy panu odwagi? - zwrócił się do swojego konkurenta.

Wkrótce potem prezes IPN odpowiedział, wyrażając gotowość do pojedynku, ale postawił warunek: udział mają wziąć wszystkie telewizje - TVP, Polsat, TVN24, wPolsce24 i TV Republika.

"Szczegóły niech dogadają sztaby. Idę po Ciebie, do zobaczenia w Końskich!" - oświadczył.

Wybory prezydenckie 2025. Hołownia grzmi ws. debaty. "Absolutny skandal"

Do pomysłu debatowania tylko dwóch prowadzących w sondażach kandydatów postanowił odnieść się także plasujący się na czwartym miejscu w badaniach kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia.

"Na chłodno: organizacja przez TVP debaty dwóch wybranych kandydatów przed pierwszą turą to absolutny skandal i złamanie demokratycznych procedur, który nie miał miejsca nawet za rządów PiS. Mój sztab będzie domagał się wystosowania zaproszenia do Końskich dla wszystkich kandydatów" - zapowiedział we wpisie opublikowanym w sieci.

Kilka godzin wcześniej Hołownia mówił na konferencji prasowej w Opolu, że jeśli w piątek dojdzie do debaty między Trzaskowskim a Nawrockim, będzie to "święto duopolu". Jednocześnie ocenił, że wszyscy kandydaci - oprócz niego - "strzelają fochy" i działają tak, aby ostatecznie do żadnych debat nie doszło.

Wybory prezydenckie 2025. Debata Trzaskowski-Nawrocki

Według pisma Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI), opublikowanego przez szefową sztabu Trzaskowskiego Wiolettę Paprocką, TVP informuje, że "Telewizja Polska S.A., TVN24 oraz Polsat News gotowe są do zorganizowania i transmitowania debaty". TAI zaprasza przedstawicieli sztabów na spotkanie organizacyjne, które zaproponowano 10 kwietnia o godz. 12 w siedzibie TVP przy ul. Woronicza 17.

Gotowość do transmisji debaty zgłosiły też telewizja wPolsce24 oraz TV Republika.

"Zgodnie z zaproszeniem Rafała Trzaskowskiego telewizja Republika, największa telewizja informacyjna w Polsce, zgłasza się do udziału w debacie w Końskich" - napisał redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz na platformie X.

Problemem jest jednak to, że sztaby Trzaskowskiego i Nawrockiego zadeklarowały udział w różnych spotkaniach uzgodnieniowych ws. debaty.

Wioletta Paprocka w imieniu Trzaskowskiego zadeklarowała udział w planowanym na czwartek spotkaniu w TVP o godz. 12.

Z kolei szef sztabu Nawrockiego poseł PiS Paweł Szefernaker zwrócił się do szefowej sztabu Trzaskowskiego, zapraszając ją na środę na godz. 15 do siedziby sztabu przy Al. Jerozolimskich.

"Ramowe warunki debaty fair play: debata otwarta dla wszystkich!; rynek w Końskich!; otwarta dla wszystkich mediów!; ustalamy profesjonalne uczciwe zasady co do tematów, czasów i warunków odpowiedzi; debata oczywiście na stojąco!" - wyliczył we wpisie w mediach społecznościowych.

Później zaś, "w odpowiedzi na pismo TVP, Polsatu i TVN", poinformował, że spotkanie ma zostać zorganizowane w czwartek w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

