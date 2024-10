Sondaż wyborczy IBRiS. Minimalne różnice między KO i PiS

- Dla mnie ogólnie po powodzi są widoczne dwa efekty. Po pierwsze, efekt bliskości, który zadziałał na elektorat KO. Politycy nie są kimś, kogo widać wyłącznie w telewizji, nie są kimś, kto zabiega o poparcie ludzi w trakcie kampanii, lecz kimś, kto może realnie pomagać. Władza może być blisko, przede wszystkim odnosi się to do Donalda Tuska. To przekłada się na notowania samego premiera, jeśli chodzi o zaufanie do niego - skomentowała wyniki sondażu prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego.