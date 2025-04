Zapłacił i poszedł na wojnę. Chiński jeniec o wstąpieniu do rosyjskiej armii

Zapłacił 300 tysięcy rubli (ok. 13,5 tys. zł), by wstąpić do rosyjskiej armii i walczyć w Ukrainie. Chiński żołnierz, schwytany przez ukraińskich wojskowych podczas walk pod Biłohoriwką, ujawnił powody, dla których zdecydował się na wyjazd do Federacji Rosyjskiej i dołączenie do tamtejszych Sił Zbrojnych.