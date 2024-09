Czerwona kartka dla koalicjanta. Najnowszy sondaż partyjny

Gdyby wybory do parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, której po piętach coraz bardziej depcze jednak Prawo i Sprawiedliwość - wynika z najnowszego badania Instytutu Badań Pollster. Do przetasowań doszłoby natomiast na pozostałych miejscach, przy czym największe powody do obaw ma Trzecia Droga. Sojusz Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego skłonnych jest poprzeć coraz mniej Polaków.