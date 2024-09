Tak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska. Sygnał ostrzegawczy

32 proc. badanych Polaków popiera rząd, 40 proc. to jego przeciwnicy, a 25 proc. jest on obojętny - wynika z sierpniowego sondażu CBOS. Negatywne zdanie o pracy gabinetu ma z kolei połowa ankietowanych. Niekorzystnie dla rządzących prezentują się również notowania Donalda Tuska. Zadowolonych, że jest on premierem jest 35 proc. respondentów, zaś 53 proc. to jego krytycy.