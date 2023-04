Sojusznik odmówił Rosji, miał ćwiczyć z NATO. Moskwa żąda wyjaśnień

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

Armenia i trzy inne nienależące do NATO państwa miały pod koniec kwietnia wziąć udział w ćwiczeniach wojskowych Sojuszu Defender 23. Komunikat rzeczniczki Pentagonu był o tyle zaskakujący, że Armenia pozostaje oficjalnym członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ), do której należą m.in. Rosja i Białoruś. Wkrótce nazwa tego państwa zniknęła z oświadczenia Białego Domu. Pentagon tłumaczył to "pomyłką służb prasowych". Mimo to, Moskwa żąda od Erywania wyjaśnień.

Zdjęcie Marija Zacharowa i premier Armenii Nikol Paszinian / Sefa Karacan/Anadolu Agency / Getty Images