Pentagon zabiera głos po wycieku tajnych dokumentów w sprawie wojny

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

- Bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego - to komentarz Pentagonu do wycieku ściśle tajnych dokumentów na temat wojny w Ukrainie. Rzecznik Pentagonu poinformował, że władze podejmują działania, by złagodzić skutki tej sytuacji.

Zdjęcie Pentagon komentuje wyciek tajnych dokumentów / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / POOL / AFP