Dzieci a internet. Konrad Ciesiołkiewicz: Podział na online i offline dawno już nie działa [O! Mamo]

Dzieci uczą się przez obserwację. A jak widzą rodziców? - Z komórką w ręku, z oczami wpatrzonymi w ekran. Nie zawsze rozróżniają, czy to jest praca zawodowa. Poza tym nadużywamy też tego argumentu, to wychodzi w badaniach - mówi dr Konrad Ciesiołkiewicz z Uczelni Korczaka, gość Justyny Kaczmarczyk w podcaście "O! Mamo". - Kiedy mówimy o dzieciach w internecie, dyskutujemy o karach, zakazach, o tym, że to dzieci nadużywają, krzywdzą albo oglądają treści nie takie, jak należy. Ale powiedzmy sobie szczerze: to świat dorosłych stworzył środowisko, w którym oni funkcjonują - dodaje.