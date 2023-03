Złe wieści dla Putina. Sojusznik Rosji chce ratyfikować Statut Rzymski

Zatrzymanie Władimira Putina. Trzeci taki przypadek w historii

Władimir Putin jest dopiero trzecim urzędującym prezydentem, wobec którego Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania. Sprawującej urząd głowy państwa jeszcze nigdy nie aresztowano i nie doprowadzono przed sąd.

- Slobodan Milošević został zatrzymany i dostarczony do sądu międzynarodowego, gdy nie był już urzędującym prezydentem. To jednak nie znaczy, że takie sytuacje nie mogą mieć miejsca - mówiła w rozmowie z Interią prof. Teresa Gardocka, ekspertka od międzynarodowego prawa karnego.

MTK wydał nakaz aresztowania Władimira Putina

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w ubiegły piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Jak stwierdził MTK, przestępstwa, o które są podejrzani Putin i rosyjska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Biełowa, były popełniane co najmniej od 24 lutego 2022 r. i stanowią naruszenie mówiącego o zbrodniach wojennych artykułu 8. Statutu Rzymskiego - międzynarodowego aktu prawnego ustanawiającego MTK.



Putin jest ponadto podejrzany o niewłaściwe sprawowanie nadzoru nad swoimi cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy dopuścili się tych przestępstw lub pozwolili na to, by je popełniono.