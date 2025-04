Do tej pory migranci, którym odmówiono w Szwecji azylu , ale znaleźli pracę, mogli ubiegać się o pozwolenie na tymczasowy pobyt. Od kwietnia ta zasada już nie obowiązuje, bo w życie weszły zaostrzone przepisy migracyjne.

- W ten sposób zwiększymy liczbę powrotów (migrantów do ich ojczyzn - red.), a także będziemy przeciwdziałali oszustwom i nadużywaniu systemu migracyjnego - podkreślił minister ds. migracji Szwecji Johan Forssell.

Inna zmianą jest wydłużenie z czterech do pięciu lat okresu, po jakim można ponownie starać się o azyl w przypadku odmowy prawa do ochrony prawnej.

Minister Forsell zapowiedział we wtorek kolejne zaostrzenie przepisów migracyjnych od 1 lipca 2026 roku. Wprowadzony ma zostać zapis mówiący o konieczności prowadzenia "właściwego życia" czyli tzw. bristande vandel.

Ma to ułatwić odmowę lub cofnięcie pozwolenia na pobyt osobom stanowiącym zagrożenie dla porządku publicznego lub wykorzystującym bezprawnie zasiłki.

- Większość ludzi przybywających do Szwecji jest całkowicie uczciwa - stwierdził Forssell.

- Ale ważną podstawową zasadą jest to, że ci, którzy popełniają przestępstwa i źle się zachowują, nie powinni tu przebywać. Ma to kluczowe znaczenie dla zaufania obywateli do polityki migracyjnej - podkreślił szwedzki minister.