W skrócie Prezydenci USA, Egiptu i Turcji podpisali porozumienie w sprawie rozejmu w Strefie Gazy.

Plan pokojowy dla Gazy, przygotowany przez Donalda Trumpa, zawiera 20 punktów.

Prezydent USA podkreślał konieczność demilitaryzacji Strefy Gazy i apelował o wsparcie finansowe w celu odbudowy regionu.

Prezydent USA Donald Trump, prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi oraz prezydent Turcji Recept Tayyip Erdogan podpisali pokojowy plan dla Strefy Gazy.

Wydarzenie miało miejsce podczas uroczystości w egipskim Szarm el-Szejk.

Rozejm w Strefie Gazy. Liderzy trzech krajów złożyli podpisy pod porozumieniem

- Od dziesięcioleci słyszałem, że Bliski Wschód to najtrudniejsza sprawa, że wybuchnie tu III wojna światowa. Teraz się to nie stanie - mówił w trakcie uroczystości Donald Trump.

- To zajęło trzy tysiące lat, by dojść do tego punktu. Potraficie w to uwierzyć? I to się utrzyma. To się utrzyma - powiedział prezydent USA, podpisując dokument.

Choć nie jest do końca jasne, co znajduje się w podpisanym tekście, ma to być 20-punktowy plan pokojowy, przygotowany przez Trumpa dla Strefy Gazy.

- Podpiszemy dokument, który będzie zawierał wiele zasad, przepisów i innych kwestii. Będzie on bardzo kompletny - oznajmił Trump.

Obok amerykańskiego przywódcy swoje podpisy złożyli także prezydenci Egiptu i Turcji.

"Rozwiązanie dwupaństwowe". Prezydent Egiptu z wezwaniem

Jak oświadczył egipski przywódca Abdel Fattah el-Sisi plan pokojowy dla Strefy Gazy ma stworzyć "niezbędny polityczny horyzont dla wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego".

- Jest to bowiem jedyna droga do spełnienia uzasadnionych ambicji zarówno narodu palestyńskiego, jak i izraelskiego, które chcą zakończyć konflikt i żyć bezpiecznie - ocenił.

El-Sisi ogłosił również, że za jego wysiłki na rzecz pokoju przyznał Trumpowi najwyższe odznaczenie państwowe Egiptu - Order Nilu.

Prezydent Egiptu zapowiedział również, że jego kraj będzie gospodarzem szczytu w sprawie odbudowy Gazy.

Trump apeluje w sprawie odbudowy Strefy Gazy. "Musi być zdemilitaryzowana"

- Teraz rozpoczyna się odbudowa Strefy Gazy - oświadczył Donald Trump w trakcie swojego przemówienia już po podpisaniu dokumentu.

Prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari, któremu polityk oddał glos, podkreślał, że amerykański przywódca ocalił ogromną liczbę ludzkich istnień. Zaznaczył, że prezydent USA zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla.

- Chcę, żeby cały świat wiedział, jeśli ktoś zdecyduje się wesprzeć finansowo odbudowę Strefy Gazy - mówił po powrocie na mównicę prezydent USA.

- Nie chcemy wspierać niczego, co ma związek z terroryzmem i rozlewem krwi. Musimy zadbać o to, by Strefa Gazy została zdemilitaryzowana - dodał.

