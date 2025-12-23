GIS wydał ostrzeżenie tuż przed świętami. Chodzi o produkt kosmetyczny

W skrócie GIS ostrzega przed masłem do ciała z kalendarza adwentowego Yepoda, które zostało skażone bakterią Pseudomonas aeruginosa.

Stosowanie produktu może prowadzić do infekcji lub podrażnień, szczególnie na uszkodzonej skórze lub w kontakcie z oczami.

Konsumenci są proszeni o wyrzucenie produktu, a Polska została wymieniona jako kraj, do którego trafiło 428 sztuk.

W komunikacie wydanym przez GIS wskazano, że informacja o szkodliwym produkcie została przekazana za pośrednictwem systemu Safety Gate.

Chodzi o produkt kosmetyczny, który pojawił się w ósmym okienku kalendarza adwentowego marki Yepoda.

GIS wydał ostrzeżenie tuż przed świętami. Produkt kosmetyczny stanowi zagrożenie

W komunikacie wskazano nazwę oryginalną wskazaną w notyfikacji o zagrożeniu. Mowa o: Yepoda - The Cocoa Cloud (Limited Advent Calendar Edition) Body butter included as part of an Advent calendar (specifically under day 8)

Yepoda Kalendarz adwentowy - Masło do ciała - Dzień 8. Nr partii SR335, Kod kreskowy 8721154343752. Osoba odpowiedzialna: COSMETRADE, S.L. Hiszpania.

Główny Inspektorat Sanitarny wskazuje, że wspomniany produkt jest skażony mikrobiologicznie bakterią Pseudomonas aeruginosa. Stanowi zagrożenie w przypadku stosowania na uszkodzoną skórę lub w kontakcie z oczami. "Może powodować infekcję lub podrażnienie" - czytamy.

Marka kosmetyczna zaleca wyrzucenie produktu. "Z powodu zachowania ostrożności"

GIS wydał zalecenia dla konsumentów, w których jednoznacznie stwierdzono, że nie należy stosować wspomnianego kosmetyku. Firma Yepoda poinformowała o wycofaniu produktu "po wewnętrznej kontroli, która wykazała, że zastosowany system konserwujący nie działa tak skutecznie, jak powinien".

"Z powodu zachowania ostrożności zalecamy przerwanie używania produktu i jego wyrzucenie" - doradza Yepoda.

Organy urzędowej kontroli podjęły działania polegające na informowaniu konsumentów o zagrożeniu. "Polska została wskazana jako kraj, do którego produkt został sprzedany w ogólnej liczbie 428 sztuk" - czytamy w komunikacie GIS.

Kalendarz adwentowy dostępny był do zakupu za pośrednictwem strony internetowej Yepoda.pl.

