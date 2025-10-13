W skrócie Siergiej Ławrow skrytykował plan pokojowy Donalda Trumpa dla Strefy Gazy, wskazując na niejasności dotyczące przyszłości Zachodniego Brzegu.

Hamas uwolnił 20 izraelskich zakładników, a w ramach porozumienia Izrael zobowiązał się wypuścić 1966 palestyńskich więźniów.

Donald Trump odwiedził Izrael i został entuzjastycznie przyjęty przez izraelskich parlamentarzystów.

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow skomentował plan pokojowy dla Strefy Gazy zaproponowany przez Donalda Trumpa. Stwierdził on, że pomysł amerykańskiego prezydenta odnosi się tylko do Strefy Gazy i jest "zbyt niejasny" w kwestii palestyńskiej państwowości.

- Plan Trumpa powinien określać, co stanie się z Zachodnim Brzegiem - powiedział Ławrow.

Strefa Gazy. Hamas uwolnił zakładników

Hamas uwolnił 20 pozostałych przy życiu izraelskich zakładników, którzy przebywali w niewoli od października 2023 roku. To pierwszy z warunków planu pokojowego przygotowanego przez Donalda Trumpa.

Władze Izraela potwierdziły, że wszyscy zakładnicy zostali przekazani izraelskiej armii. Zgodnie z ustaleniami pokojowymi teraz strona izraelska ma uwolnić 1966 palestyńskich więźniów. Pierwszy autobus wjechał już do Gazy.

Donald Trump z wizytą na Bliskim Wschodzie

Prezydent Donald Trump przyleciał do Izraela, gdzie zgodnie z planem miał wygłosić przemówienie przez izraelskim parlamentem, Knesetem. Niespodziewanie jednak prezydent USA zdecydował się przemówić wcześniej, już na korytarzu izraelskiego parlamentu, gdzie został poproszony o komentarz przez dziennikarzy.

- Wojna się skończyła. To wspaniały dzień, nowy początek - stwierdził prezydent Donald Trump, podczas rozmowy z dziennikarzami po przybyciu do Izraela.

Amerykański prezydent został gorąco przywitany przez izraelskich parlamentarzystów, otrzymując owacje na stojąco.

- Świat potrzebuje więcej Trumpów! (...) panie prezydencie, jest pan prezydentem pokoju, nie było na świecie człowieka, który zrobiłby dla pokoju więcej niż pan - mówił przewodniczący Knesetu Amir Ochanna.

