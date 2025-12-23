W skrócie W Rovaniemi zamiast reniferów i świątecznych atrakcji pojawiły się wojska NATO przygotowujące się na potencjalny atak Rosji. W fińskim regionie ma powstać kluczowa baza Sojuszu.

Miasto stanowi strategiczny punkt na mapie wschodniej flanki Sojuszu, a kompleks Świętego Mikołaja pełni funkcję schronu.

W regionie odbywają się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe, a Finlandia wzmacnia współpracę wojskową z państwami nordyckimi po przystąpieniu do NATO.

Magiczny park rozrywki w Rovaniemi co roku przyciąga turystów z całego świata. W tym roku zamiast tradycyjnej parady reniferów i wizyty w jaskini świętego Mikołaja, odwiedzający mogli zobaczyć wojskowe samoloty i inne militarne pojazdy.

- Poszliśmy zobaczyć renifery, ale zobaczyliśmy tylko samoloty wojskowe - mówiła w rozmowie z "The Guardian" niemiecka turystka Hannah Schlicker.

Co ciekawe, mieszkanie świętego Mikołaja pełni również funkcję schronu przeciwlotniczego dla mieszkańców tego fińskiego miasta. - Strasznie jest pomyśleć, jak blisko jesteśmy Rosji, ale jednocześnie kompleks jest w rzeczywistości bunkrem, co może trochę pomóc - dodała rozmówczyni.

Finlandia. Świąteczny raj blisko granicy z Rosją. Strategiczne znaczenie regionu

Fiński pułkownik Marko Kivela, dowodzący Brygadą Jegrów, podkreśla strategiczne znaczenie północnej granicy Finlandii. Licząca 1340 km granica z Rosją uważana jest za możliwą trasę ataku Kremla.

Według Kivela Rosja planuje wzmocnić swoją obecność nowymi dywizjami i rozwijać infrastrukturę umożliwiającą powrót na granicę fińską po zakończeniu wojny w Ukrainie.

Rovaniemi i pobliski poligon Rovajarvi, położone zaledwie 89 km od Rosji, stały się miejscem ćwiczeń wojskowych Lapland Steel 25. W dniach od 26 listopada do 5 grudnia przebywali tam żołnierze z Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Ćwiczenia obejmowały manewry czołgów, helikopterów i narciarzy biegowych w lasach sosnowych. Wcześniej, od 17 do 25 listopada, w ramach ćwiczeń Northern Strike 225 trenowało ponad dwa tysiące fińskich i polskich żołnierzy.

Rovaniemi ma wkrótce stać się kluczową bazą Wzmocnionej Wysuniętej Obecności (EFP), czyli grupy bojowej NATO dowodzonej przez Szwecję, mającej działać odstraszająco na wschodniej granicy Sojuszu. - Przygotowujemy się na najgorsze - podkreśliła 19-letnia szwedzka żołnierka Alva Stormark.

Wszystkie oczy na Rovaniemi. W Finlandii powstanie kluczowa baza NATO

Na początku grudnia przedstawiciele sił zbrojnych Szwecji, Norwegii i Finlandii spotkali się w Rovaniemi, aby omówić utworzenie EFP.

- Finlandia odegra ważną rolę we wzmacnianiu wschodniej flanki NATO - przekazał szwedzki generał brygady Michael Carlen. Premierzy Finlandii i Szwecji ogłosili, że planują pogłębić współpracę dwustronną, także w zakresie obronności.

Ponad jedna czwarta granicy między Rosją a Finlandią przebiega przez Laponię, gdzie mieszka jedynie około trzy proc. ludności kraju. Skomplikowana historia relacji z Rosją - od wojny zimowej po okres finlandyzacji - sprawia, że pobór do wojska pozostaje obowiązkowy. Dodatkowo pozycję Finlandii wzmocniło wstąpienie do NATO w 2023 r.

- Zasoby naturalne w Arktyce są coraz bardziej dostępne, a zainteresowanie regionem rośnie - mówił pułkownik Kivela, określając obecne napięcia mianem nowej zimnej wojny. Wspomniana wcześniej Brygada Jaegerów, specjalizująca się w szkoleniach arktycznych, stoi na straży bezpieczeństwa północnej Finlandii.

Źródło: "The Guardian"

