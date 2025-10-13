W skrócie Radosław Sikorski docenił rolę Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa w mediacjach pokojowych między Izraelem a Hamasem.

Polska konsekwentnie opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym w konflikcie palestyńsko-izraelskim, jednocześnie potępiając terroryzm Hamasu i nadużycia siły przez Izrael.

W Egipcie odbywa się międzynarodowy szczyt pokojowy z udziałem przywódców około 30 państw.

Radosław Sikorski podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że Polska od wielu lat jest zwolennikiem rozwiązania dwupaństwowego w konflikcie palestyńsko-izraelskim, a ponadto potępia terroryzm Hamasu oraz nadużycie siły przez Izrael - zarówno w Strefie Gazy, jak i na Zachodnim Brzegu.

Szef MSZ zaznaczył, że nasz kraj od początku silnie wsparł wysiłki pokojowe prezydenta USA Donalda Trumpa. - Jesteśmy i jako państwo, i ja osobiście, uradowani tym, że póki co zabijanie i niszczenie się skończyło, i że zarówno zakładnicy, jak i więźniowie zostali zwolnieni. Trzeba przyznać, że i treść, i styl negocjacyjny prezydenta Trumpa odniosły sukces - powiedział Sikorski.

Radosław Sikorski o działaniach Donalda Trumpa i USA. "Użyły swojej potęgi"

Szef polskiej dyplomacji dodał, że "Stany Zjednoczone użyły swojej potęgi, swojego autorytetu do zaangażowania się w służbie pokoju". Zwrócił uwagę, że mieszkańcy Gazy już wrócili do ruin swoich domów.

- To, wydaje mi się, już rozstrzyga pewne podejrzenie, które było w tle reakcji na wydarzenia na Bliskim Wschodzie - mianowicie Palestyńczycy nigdzie nie zostaną przesiedleni, a skoro tak, to dwa kilkumilionowe narody w mniej więcej tym samym obszarze geograficznym muszą znaleźć sposób na życie obok siebie w godności, więc uważam, że to, co się stało, wzmacnia argument za rozwiązaniem dwupaństwowym, które Polska popiera - powiedział Sikorski.

Zwolnienie 20 Izraelczyków jest częścią obowiązującej od 10 października pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Hamas ma też wydać ciała 28 zabitych porwanych. W zamian Izrael zobowiązał się uwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

Rozejm na Bliskim Wschodzie. Szczyt pokojowy z udziałem Donalda Trumpa

Po potwierdzeniu przez izraelską armię uwolnienia zakładników dziesiątki autobusów Czerwonego Krzyża z więzionymi Palestyńczykami wjechały w poniedziałek na Zachodni Brzeg Jordanu i do Strefy Gazy.

W poniedziałek w Egipcie odbywa się szczyt pokojowy, na który Donald Trump udał się bezpośrednio po kilkugodzinnej wizycie w Izraelu, gdzie wystąpił w Knesecie. W szczycie, który zorganizowano w Szarm el-Szejk, uczestniczyć będą przedstawiciele około 30 państw pod przewodnictwem lidera USA i prezydenta Egiptu Abdela Fataha el-Sisiego.

Przywódcy Stanów Zjednoczonych, Egiptu, Kataru i Turcji mają poprzeć ogólne zarysy planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy jako gwaranci tego porozumienia.

