W skrócie Greta Thunberg została aresztowana podczas demonstracji w Londynie, gdzie wspierała propalestyńskich uczestników strajku głodowego. Po kilku godzinach aktywistka wyszła na wolność.

Aktywiści protestowali przeciwko delegalizacji Palestine Action oraz współpracy firm zbrojeniowych z Izraelem.

W wyniku protestów i nowych przepisów antyterrorystycznych aresztowano już ponad 2 tysiące osób.

Londyńska policja aresztowała we wtorek szwedzką aktywistkę klimatyczną Gretę Thunberg podczas demonstracji poparcia dla propalestyńskich uczestników strajku głodowego - poinformowały palestyńskie grupy aktywistyczne.

"Zatrzymanie 22-letniej Thunberg czyni ją najbardziej rozpoznawalną osobą aresztowaną od czasu, gdy brytyjski rząd na mocy przepisów antyterrorystycznych zdelegalizował organizację Palestine Action. Protest został zorganizowany przez grupę Prisoners for Palestine, która w oświadczeniu przekazała, że Thunberg została zatrzymana na podstawie brytyjskiej ustawy o terroryzmie" - donosi agencja AFP.

Protesty w Londynie. Akcja służb, aresztowali Gretę Thunberg

Podczas demonstracji Greta Thunberg miała trzymać transparent z napisem: "Popieram więźniów Akcji Palestyńskiej. Sprzeciwiam się ludobójstwu". Londyńska policja potwierdziła zatrzymanie kilku osób.

Funkcjonariusze nie wymienili nazwiska Thunberg, informując jedynie, że "22-letnia kobieta została aresztowana za prezentowanie przedmiotu (w tym przypadku plakatu - red.) popierającego zakazaną organizację (w tym przypadku Palestine Action - red.), co jest sprzeczne z artykułem 13. Ustawy o terroryzmie z 2000 roku".

Późnym popołudniem pojawił się komunikat, że słynna aktywistka została zwolniona z aresztu. "Policja poinformowała, że Thunberg została zwolniona za kaucją do marca" - podała agencja Reutera.

Policja poinformowała również, że podczas wtorkowego protestu zatrzymano inne osoby pod zarzutem uszkodzenia mienia. Jak przekazano, trzej mężczyźni "użyli młotków i czerwonej farby, aby uszkodzić budynek", po czym przykleili się do pobliskich urządzeń.

Organizacja Prisoners for Palestine podała, że celem demonstracji były biura firmy Aspen Insurance. Według aktywistów spółka świadczy usługi dla powiązanej z Izraelem firmy zbrojeniowej Elbit Systems UK.

Zatrzymano uczestników protestu. Greta Thunberg: To więźniowie polityczni

W poniedziałek Greta Thunberg opublikowała w mediach społecznościowych nagranie wideo, w którym nazwała zatrzymanych uczestników strajku głodowego "więźniami politycznymi".

Strajk rozpoczął się po tym, jak w lipcu brytyjski rząd zdelegalizował Palestine Action. Decyzja zapadła po włamaniu aktywistów do bazy sił powietrznych i wyrządzeniu szkód szacowanych na siedem milionów funtów.

Część z ośmiu zatrzymanych w związku z tym incydentem usłyszała zarzuty i rozpoczęła strajk głodowy. Członkowie grupy, w wieku od 20 do 31 lat, stanęli przed sądem pod zarzutem włamań i zniszczenia mienia. Jak informuje Prisoners for Palestine, dwaj pierwsi uczestnicy strajku głodowego prowadzą go już od 52 dni. Z kolei " The Guardian" poinformował, że troje z ośmiu protestujących zakończyło strajk.

Zapytany o sprawę w ubiegłym tygodniu premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oświadczył, że w postępowaniu wobec zatrzymanych "przestrzegane są zasady i procedury".

Wielka Brytania. Propalestyńscy demonstranci w aresztach, chodzi o ponad 2 tys. osób

Organizacja Defend Our Juries przekazała, że zakaz działalności Palestine Action - zgodnie z którym przynależność do tej grupy lub jej wspieranie jest poważnym przestępstwem zagrożonym karą do 14 lat więzienia - doprowadził do aresztowania co najmniej 2300 demonstrantów.

Według danych londyńskiej policji z końca listopada, dotychczas 254 osoby z ponad 2 tys. zatrzymanych usłyszały zarzuty drobniejszych przestępstw, za które grozi kara do sześciu miesięcy więzienia.

Greta Thunberg od miesięcy aktywnie uczestniczy w protestach wspierających Palestyńczyków. W październiku znalazła się wśród setek osób, które weszły na pokład flotylli próbującej przełamać izraelską blokadę Strefy Gazy.

Źródło: AFP, "The Guardian", Reuters

