Zmiany w Grupie Polsat Plus. Powołano nowych prezesów zarządów

Piotr Żak został nowym Prezesem Zarządu Cyfrowego Polsatu, a Maciej Stec nowym Prezesem Zarządu Polkomtelu. Decyzje podjęte zostały przez Fundację TiVi, większościowego akcjonariusza Grupy Polsat Plus.

  • Piotr Żak został nowym prezesem Cyfrowego Polsatu, łącząc tę funkcję z zarządzaniem Telewizją Polsat.
  • Maciej Stec objął stanowisko prezesa Polkomtelu, a Andrzej Abramczuk pozostaje prezesem Netii.
  • Zakończono trwający od sierpnia 2024 roku spór sądowy w Liechtensteinie między Zygmuntem Solorzem a Piotrem Żakiem, Aleksandrą Żak i Tobiasem Solorzem.
"Dziś Piotr Żak został nowym Prezesem Zarządu Cyfrowego Polsatu. Będzie łączył tę funkcję z rolą Prezesa Zarządu Telewizji Polsat. Decyzja ta oznacza wzmocnienie perspektywy właścicielskiej w zarządzaniu całą Grupą Polsat Plus" - poinformował dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej grupy, Tomasz Matwiejczuk.

W wydanym komunikacie poinformowano także, że funkcję nowego Prezesa Zarządu Polkomtelu będącego operatorem sieci Plus, sprawował będzie Maciej Stec. "Dotychczasowy Prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, Andrzej Abramczuk będzie nadal pełnił funkcję Prezesa Zarządu Netii" - czytamy.

"Piotr Żak doskonale zna rynek mediów, telekomunikacji oraz energetyki" - wskazał Tomasz Matwiejczuk. "Funkcję Prezesa Zarządu Telewizji Polsat pełni od stycznia 2024 roku, od 2018 do 2024 roku zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. Cyfrowego Polsatu (od 2023 do 2024 jako Wiceprzewodniczący RN), Polkomtelu, operatora sieci Plus, Netii, ZE PAK. Cały czas jest również Członkiem Rady Nadzorczej Interii" - czytamy w oświadczeniu.

"Maciej Stec związany jest z Grupą Polsat Plus od ponad 20 lat. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowy Polsat i jest odpowiedzialny za strategię Grupy Polsat Plus i nowe obszary rozwoju biznesowego" - tłumaczył Tomasz Matwiejczuk.

    "Od kwietnia 2019 roku do maja 2022 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Polkomtel Sp. z o.o., gdzie w czerwcu 2022 roku objął funkcję Członka Rady Nadzorczej, z której zrezygnował z chwilą objęcia stanowiska Prezesa Zarządu" - napisano w komunikacie.

    "Andrzej Abramczuk jest Prezesem Zarządu Netii od 2018 roku. Od lipca 2025 roku był również Prezesem Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu" - napisano.

    Nowi prezesi w Grupie Polsat Plus. Wydano oświadczenie

    "Fundacja TiVi pragnie podziękować Andrzejowi Abramczukowi za poprowadzenie Grupy Polsat Plus w ciągu ostatnich kilku, niezwykle wymagających miesięcy, zakończonych dzisiaj informacją o wydaniu wyroku przez Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie. Dzięki Andrzejowi Abramczukowi, od czasu zmian w lipcu 2025 roku, Grupa Polsat Plus z powodzeniem prowadziła skuteczną działalność operacyjną i finansową" - napisał dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Grupy Polsat Plus.

      "Powyższe decyzje podjęła Fundacja TiVi, podmiot dominujący wobec Grupy Polsat Plus, wykonując przysługujące jej osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu spółek Cyfrowy Polsat, Polkomtel i Netia" - napisano w oświadczeniu.

      Koniec sukcesji w Polsacie

      Grupa Polsat Plus otrzymała od swojego większościowego akcjonariusza - Fundacji TiVi - pismo informujące o wydaniu prawomocnego i wiążącego wyroku przez Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie, kończącego postępowanie sądowe dotyczące sporu pomiędzy Zygmuntem Solorzem a Piotrem Żakiem, Aleksandrą Żak i Tobiasem Solorzem.

      Zgodnie z przekazaną informacją Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie oddalił apelację Zygmunta Solorza i tym samym uznał racje Piotra Żaka, Aleksandry Żak i Tobiasa Solorza. Oznacza to, że prawomocnie kończy się spór sądowy trwający od sierpnia 2024 roku.

      - Grupa Polsat Plus z zadowoleniem przyjmuje informację o prawomocnym zakończeniu postępowania przed sądem w Liechtensteinie. Prawomocne zakończenie tego postępowania pozwoli skupić się Grupie na rozwoju oraz spokojnej i konsekwentnej realizacji strategii - powiedział Daniel Kaczorowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Polsat Plus.

