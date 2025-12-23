"Polityczny WF": Telefoniczny manifest. Kto nie odbiera od prezesa PiS?

Jeśli w PiS mieliby brać się za łby to kiedy, jak nie teraz? W nowym "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek wyjaśniają, gdzie przebiegają podziały między frakcjami w PiS, dlaczego Mateusz Morawiecki pozwolił sobie, by nie odbierać telefonu od Jarosława Kaczyńskiego i czy formacja w tej formie przetrwa dłużej niż do wyborów w 2027 roku.