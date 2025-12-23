"Polityczny WF": Telefoniczny manifest. Kto nie odbiera od prezesa PiS?
Jeśli w PiS mieliby brać się za łby to kiedy, jak nie teraz? W nowym "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek wyjaśniają, gdzie przebiegają podziały między frakcjami w PiS, dlaczego Mateusz Morawiecki pozwolił sobie, by nie odbierać telefonu od Jarosława Kaczyńskiego i czy formacja w tej formie przetrwa dłużej niż do wyborów w 2027 roku.
W przedświątecznym wydaniu podcastu Interii również o tym, co dzieje się bardziej na prawo od PiS. Konfederacja, która dotychczas zagrażała wspomnianej partii, sama czuje teraz na plecach oddech Konfederacji Korony Polskiej z Grzegorzem Braunem na czele.
Co więcej, tarcia między Sławomirem Mentzenem oraz Ewą Zajączkowską-Hernik słychać coraz bardziej. Czy europosłanka zawalczy o przywództwo w składowej partii Konfederacji - Nowej Nadziei? A może wyląduje na listach wyborczych konkurencji, czyli u Brauna?
W każdą niedzielę o 11:00 na antenie Polsat News i na polsatnews.pl "Polityczny WF z gościem". W najbliższym odcinku Piotr Witwicki i Marcin Fijołek porozmawiają z Mateuszem Morawieckim, byłym premierem rządu PiS.