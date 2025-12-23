Tragiczny bilans pożaru w Wielkopolsce. Służby odkryły dwa ciała

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Dwie osoby zginęły w wyniku pożaru, do którego doszło w Komornikach (woj. wielkopolskie) - potwierdziła Interia. Gdy służby dotarły na miejsce, ognia już nie było, jednak w budynku znaleziono ciała seniorów - kobiety i mężczyzny. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.

Strażak w czerwonym hełmie i mundurze z napisem 'Państwowa Straż Pożarna' stoi przed czerwonym wozem strażackim z widocznym numerem jednostki.
Komorniki. Pożar dworku. Nie żyją dwie osoby (zdj. ilustracyjne)Michal Dubiel/REPORTERReporter

W skrócie

  • W Komornikach koło Poznania strażacy zostali wezwani do pożaru dworku, jednak ogień sam zgasł jeszcze przed ich przyjazdem.
  • Na miejscu znaleziono ciała starszej kobiety i mężczyzny, pożar pozostawił ślady zadymienia i nadpalone łóżko.
  • Sprawę śmiertelnego pożaru bada policja i prokuratura, okoliczności wyjaśni biegły z zakresu pożarnictwa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W miejscowości Komorniki w województwie wielkopolskim strażacy zostali wezwani do pożaru jednego z dworków. 

Zawiadomienie do służb trafiło we wtorek o godz. 13:40. Po przybyciu na miejsce okazało się, że sytuacja jest opanowana, a ogień wcześniej samoistnie wygasł.

Komorniki. Pożar dworku, nie żyje dwoje seniorów

Jak wskazał mł. bryg. Witoszko na budynku były widoczne oznaki zadymienia m.in. okopcone ściany, a strażacy zauważyli też nadpalone łóżko.

Zobacz również:

Kamienica w Poznaniu, w której pojawił się ogień
Wielkopolskie

Wybuch w kamienicy w Poznaniu. Nowe informacje prokuratury

Karolina Gawot

    - Jak strażacy przyjechali, to nie było już pożaru, więc nie podejmowaliśmy żadnych działań gaśniczych - przekazał Interii oficer prasowy KM PSP w Poznaniu mł. bryg. Kamil Witoszko.

    - Ogień musiał pojawić się kilka godzin przed przybyciem służb i prawdopodobnie sam przygasł - przekazał rzecznik prasowy KM PSP w Poznaniu. Na miejscu strażacy ujawnili ciała dwóch starszych osób - kobiety i mężczyzny.

    - Wezwano też pogotowie i został potwierdzony zgon tej pary - poinformował mł. bryg. Witoszko. Strażak dodał, że "ciała nie były zwęglone".

    Tragiczny w skutkach pożar w Komornikach. Sprawę bada policja

    Sprawę bada policja, która działa pod nadzorem prokuratury. Jak przekazał Interii rzecznik wielkopolskiej policji nadkom. Maciej Święcichowski, trwają czynności mające na celu ustalenie przyczyn wypadku.

    We wtorek wieczorem na miejsce tragedii ma przyjechać biegły z zakresu pożarnictwa, który oceni okoliczności i możliwy przebieg zdarzenia.

    Zobacz również:

    W Pobiedziskach pod Poznaniem policjant zastrzelił 39-latka, który zaatakował nożem funkcjonariuszkę
    Wielkopolskie

    Atak na policjantkę, sprawca zastrzelony. Służby ujawniają nowe fakty

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski
    "Wydarzenia": Kładka niezgody. Spór społeczników i samorządowców o przeprawę nad WisłąPolsat News

    Najnowsze