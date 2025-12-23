Minister przedstawił ustawy. Mają przywrócić praworządność, "kolejny etap"

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

- Dla wymiaru sprawiedliwości, dla polskich obywateli to naprawdę dobry dzień - zapowiedział Waldemar Żurek tuż przed prezentacją trzech ustaw, które - w jego ocenie - mają przywrócić praworządność w sądach. Chodzi m.in. o ustawę o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa.

Mężczyzna w garniturze stojący przed mikrofonami na tle niebieskiej planszy z godłem Polski oraz napisem Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Waldemar Żurek zaprezentował trzy nowe ustawy. Projekty zostały pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu rząduPolsat News

W skrócie

  • Rząd przyjął trzy ustawy przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, których celem jest przywrócenie praworządności w polskim sądownictwie.
  • Pierwsza z ustaw zapewnia niezależność sądów i eliminuje Izbę Kontroli Nadzwyczajnej oraz skargę nadzwyczajną.
  • Wprowadzane zmiany obejmują także nowe zasady wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz uznanie elektronicznych dokumentów w księgach wieczystych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas zwołanej we wtorek konferencji prasowej minister sprawiedliwości poinformował, że trzy przygotowane przez jego resort ustawy zostały przyjęte podczas posiedzenia rządu. - Jestem z tego bardzo zadowolony. Część mediów, opinii publicznej, nie do końca wierzyła, że uda się nam to zrobić w takim tempie - stwierdził.

Chwilę później wskazał, że chodzi o trzy dokumenty:

  • ustawę o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa oraz uregulowaniu skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-25
  • ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
  • ustawę o księgach wieczystych i hipotece oraz o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawy Żurka przyjęte przez rząd. "Przywrócić wiarę obywatela"

Waldemar Żurek stwierdził, że pierwsza z wymienionych ustaw jest przez niego nazywana potocznie "ustawą praworządnościową", a jej zadaniem jest przywrócenie wiary obywatela w to, że "za stołem sędziowskim zasiada niezawisły sędzia".

Chodzi również o ocenę prawną powołania sędziego. - O to, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że osoba, która wychodzi za stół sędziowski jest powołana prawidłowo - przekonywał minister.

- Ta ustawa przywraca porządek w sądach, daje gwarancję wyjścia z zaległości, bo jak wiecie osiem lat rządów byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry nie przyniosły realnej reformy - tłumaczył.

Zobacz również:

Szef MS Waldemar Żurek o sprawie Marcina Romanowskiego
Polska

Wniosek o ENA za Marcinem Romanowskim. Waldemar Żurek ogłasza

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

    Żurek wskazał, że ustawa znosi Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i likwiduje skargę nadzwyczajną. Stwierdził, że zmiany te są bardzo istotne dla obywateli. - Te wszystkie polityczne strachy, że te orzeczenia wydane w sądach powszechnych przez "neosędziów" zostaną wyrzucone do kosza, to jest nieprawda - powiedział, dodając, że pozostaną one w mocy.

    "Kolejny etap" na drodze do praworządności. Minister sprawiedliwości wyjaśnia

    Druga z ustaw, według zapowiedzi ministra Żurka, "ma spowodować, że ten organ konstytucyjny (KRS - red.) zostanie odtworzony w sposób zgodny z naszą konstytucją".

    - Chcemy przeprowadzić wybory wśród wszystkich sędziów sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów wojewódzkich i administracyjnych, by wybrać tę "piętnastkę", tę sędziowską część KRS w sposób niebudzący wątpliwości - wskazał szef resortu sprawiedliwości.

    Żurek stwierdził, że będą to wybory powszechne, co - według jego słów - stanowić będzie "novum". - Organem, który będzie je nadzorował będzie Państwowa Komisja Wyborcza - zapowiedział.

    - Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj powiedzieć o kolejnym etapie - tłumaczył Waldemar Żurek.

    Trzecia ustawa, którą minister nazwał "techniczną" dotyczy ksiąg wieczystych. - Mamy już bardzo wiele dziś dokumentów w postaci elektronicznej, ale do tej pory wiele było uznawanych tylko w formie papierowej - powiedział minister.

    Jak dodał, gdy ustawa wejdzie w życie, dokumenty w formie elektronicznej będą miały taką samą moc jak te tradycyjne.

    Zobacz również:

    Niemcy. Minister spraw zagranicznych Johann Wadephul ostrzega przed potencjalnym atakiem Rosji na NATO
    Świat

    Niemiecki minister ostrzega przed atakiem Rosji. "Trzeba się przygotować"

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj
    "Gość Wydarzeń". Szczerba o hasłach Konfederacji: Ukradzione Grzegorzowi BraunowiPolsat News

    Najnowsze