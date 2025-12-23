Minister przedstawił ustawy. Mają przywrócić praworządność, "kolejny etap"
- Dla wymiaru sprawiedliwości, dla polskich obywateli to naprawdę dobry dzień - zapowiedział Waldemar Żurek tuż przed prezentacją trzech ustaw, które - w jego ocenie - mają przywrócić praworządność w sądach. Chodzi m.in. o ustawę o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa.
W skrócie
- Rząd przyjął trzy ustawy przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, których celem jest przywrócenie praworządności w polskim sądownictwie.
- Pierwsza z ustaw zapewnia niezależność sądów i eliminuje Izbę Kontroli Nadzwyczajnej oraz skargę nadzwyczajną.
- Wprowadzane zmiany obejmują także nowe zasady wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz uznanie elektronicznych dokumentów w księgach wieczystych.
Podczas zwołanej we wtorek konferencji prasowej minister sprawiedliwości poinformował, że trzy przygotowane przez jego resort ustawy zostały przyjęte podczas posiedzenia rządu. - Jestem z tego bardzo zadowolony. Część mediów, opinii publicznej, nie do końca wierzyła, że uda się nam to zrobić w takim tempie - stwierdził.
Chwilę później wskazał, że chodzi o trzy dokumenty:
- ustawę o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa oraz uregulowaniu skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-25
- ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
- ustawę o księgach wieczystych i hipotece oraz o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawy Żurka przyjęte przez rząd. "Przywrócić wiarę obywatela"
Waldemar Żurek stwierdził, że pierwsza z wymienionych ustaw jest przez niego nazywana potocznie "ustawą praworządnościową", a jej zadaniem jest przywrócenie wiary obywatela w to, że "za stołem sędziowskim zasiada niezawisły sędzia".
Chodzi również o ocenę prawną powołania sędziego. - O to, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że osoba, która wychodzi za stół sędziowski jest powołana prawidłowo - przekonywał minister.
- Ta ustawa przywraca porządek w sądach, daje gwarancję wyjścia z zaległości, bo jak wiecie osiem lat rządów byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry nie przyniosły realnej reformy - tłumaczył.
Żurek wskazał, że ustawa znosi Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i likwiduje skargę nadzwyczajną. Stwierdził, że zmiany te są bardzo istotne dla obywateli. - Te wszystkie polityczne strachy, że te orzeczenia wydane w sądach powszechnych przez "neosędziów" zostaną wyrzucone do kosza, to jest nieprawda - powiedział, dodając, że pozostaną one w mocy.
"Kolejny etap" na drodze do praworządności. Minister sprawiedliwości wyjaśnia
Druga z ustaw, według zapowiedzi ministra Żurka, "ma spowodować, że ten organ konstytucyjny (KRS - red.) zostanie odtworzony w sposób zgodny z naszą konstytucją".
- Chcemy przeprowadzić wybory wśród wszystkich sędziów sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów wojewódzkich i administracyjnych, by wybrać tę "piętnastkę", tę sędziowską część KRS w sposób niebudzący wątpliwości - wskazał szef resortu sprawiedliwości.
Żurek stwierdził, że będą to wybory powszechne, co - według jego słów - stanowić będzie "novum". - Organem, który będzie je nadzorował będzie Państwowa Komisja Wyborcza - zapowiedział.
- Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj powiedzieć o kolejnym etapie - tłumaczył Waldemar Żurek.
Trzecia ustawa, którą minister nazwał "techniczną" dotyczy ksiąg wieczystych. - Mamy już bardzo wiele dziś dokumentów w postaci elektronicznej, ale do tej pory wiele było uznawanych tylko w formie papierowej - powiedział minister.
Jak dodał, gdy ustawa wejdzie w życie, dokumenty w formie elektronicznej będą miały taką samą moc jak te tradycyjne.